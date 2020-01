Grondwettelijk Hof vernietigt cash for cars

Met de cash for car-regeling heeft de regering-Michel geprobeerd om het aantal bedrijfswagens terug te dringen. Werknemers die hun wagen inruilden, kregen in de plaats een nauwelijks belaste cashvergoeding.

Discriminatie

Een van de redenen is dat het leidt tot een ongelijke fiscale behandeling van loon omdat het cashvoordeel dat in de plaats van de wagen op een andere manier wordt belast dan gewoon brutoloon.

Een andere reden is dat de regeling onvoldoende garanties biedt dat er uiteindelijk minder wagens zullen rondrijden. Wie de cashvergoeding krijgt, kan die immers gebruiken om een tweedehandswagen te kopen.

'Zowel het algemene opzet van de ontworpen regeling als bepaalde aspecten van de concrete uitwerking zijn problematisch in het licht van de grondwettelijke beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie', oordeelt het Grondwettelijk Hof.

De vernietiging van de regeling gaat in op het einde van dit jaar. Mensen die al in het systeem zijn gestapt, krijgen zo de tijd om naar alternatieven te zoeken. De cash for car-regeling bleek tot nog toe weinig populair.