Grootste Europese cocaïnevangst ooit in haven Antwerpen

In een enorme drugszaak die de verwevenheid tussen de boven- en onderwereld aantoont, blijkt nu bij een politieraid liefst 11,5 ton cocaïne geklist in de Antwerpse haven.

Met één operatie bijna 20 procent van de totale cocaïnevangst in de Antwerpse haven vorig jaar binnenhalen. Het verklaart meteen de ongebruikelijke move van de ministers van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en Annelies Verlinden (CD&V): een gezamenlijk persbericht met groot applaus voor het werk van gerecht en politie. Niet onlogisch, want 11,5 ton komt neer op een straatwaarde van 1 miljard euro, zoals Van Quickenborne stelt. Het gaat om de grootste drugsvangst ooit op een schip dat de oceaan overstak, alleen in schepen voor de Amerikaanse kust is meer aangetroffen.

1 miljard euro straatwaarde De vangst heeft een straatwaarde van 1 miljard euro.

De recordvangst is een uitloper van een onderzoek naar een internationale bende die regelmatig coke van Zuid-Amerika naar België versleepte. Het onderzoek begon nadat de douane eind 2019 een lading van bijna 3 ton cocaïne had aangetroffen in de haven.

Volgens de federale gerechtelijke politie van Limburg zijn er zowel banden met de bovenwereld - expeditiekantoren, opslagruimtes en transportfirma's - als met andere criminele organisaties die ieder een onderdeel van de activiteiten op zich namen. Onder het twintigtal verdachten zit de gewezen chef van de Antwerpse drugsbrigade van de rijkswacht in de jaren 90, tot hij het andere kamp koos, een advocaat, een havenbaas en een lange reeks criminelen. Daarbij zit een lid van een beruchte Limburgs-Italiaanse clan die zou samenwerken met de Napolitaanse Camorra en de Calabrese N'drangheta. Die laatste wordt steeds meer omschreven als McMaffia, een machtige maffiamultinational met een miljardenomzet en franchises wereldwijd.

Schrootboot uit Guyana

De nieuwe lading zou al op weg zijn geweest nadat de spilfiguren van de bende waren opgepakt. Het gerecht kwam de lading op het spoor tijdens het onderzoek. De gigantische partij drugs zat verstopt op een boot met vijf containers schroot die vanuit het Zuid-Amerikaanse Guyana kwam. De coke zat bijzonder goed verstopt in een stalen container die in een zeecontainer was geladen. De containers kwamen met een zeeschip aan in Zeebrugge, vanwaar de reis met een binnenschip naar de Antwerpse haven ging. De eindbestemming was een bedrijf net over de grens in Nederland.

De speurders hebben woensdag drie huiszoekingen uitgevoerd in ons land en twee in Nederland. Dat leidde tot twee arrestaties in België en een in Nederland.

De invallen hadden plaats in Antwerpen en Temse, en in Landgraaf en Beek in Nederlands-Limburg. Van de in Nederland opgepakte persoon is de uitlevering gevraagd. Later wordt beslist of de twee in België opgepakte verdachten bij de onderzoeksrechter in Tongeren worden voorgeleid.

Antwerpen draaischijf

'De resultaten die de Antwerpse en federale diensten boeken, zijn opzienbarend', stellen Van Quickenborne en Verlinden in een reactie. 'Het gaat niet alleen over de coke, maar ook over het aantal gearresteerde criminelen, de criminele vermogens en de goederen die in beslag worden genomen. We moeten ons geen illusies maken. We gaan de wereldwijde cocaïnesmokkel niet uitroeien. Maar we blijven ons inzetten om te vermijden dat deze criminelen ons maatschappelijk weefsel aantasten.'

We gaan de wereldwijde cocaïnesmokkel niet uitroeien. Maar we blijven ons inzetten om te vermijden dat deze criminelen ons maatschappelijk weefsel aantasten. Vincent Van Quickenborne Minister van Justitie