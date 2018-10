Grote bakfietsen niet meer welkom in schoolstraat

Door gestuntel in de Kamer mogen bestuurders van een bakfiets met drie wielen sinds dit weekend niet meer in een schoolstraat rijden.

Een twee weken geleden goedgekeurd KB over Speelstraten laat enkel 'voetgangers en fietsers' toe in straten rond scholen, die tijdens bepaalde uren wordt afgesloten. Gevolg: eigenaars van een bakfiets met drie wielen mogen hun kinderen meer voor school afzetten.

Verkeersreglement

Aanvankelijk zou een nieuw 'vereenvoudigd' verkeersreglement, waarover al meer dan tien jaar wordt gedebatteerd, elke bakfiets die niet breder is dan één meter gelijkstellen met gewone fietsen. Maar door een negatief advies van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA), is de opfrissing van het verkeersreglement recent op de lange baan geschoven.

Verzekeringen

Als er een ongeval gebeurt in de schoolstraat, en de verzekeringen komen erbij kijken, zit je als bakfietser wel in de miserie.

'Wij maken hier geen grote heisa over, want geen enkele politieagent zal een bakfiets bekeuren', zegt Wies Callens, woordvoerder van de Fietsersbond. 'Maar als er een ongeval gebeurt in de schoolstraat, en de verzekeringen komen erbij kijken, dat zit je als bakfietser wel in de miserie.' De Fietsersbond eist dan ook een snelle oplossing.