Grote belastingfraudeurs kunnen nog ontsnappen

Ondanks de massale toevloed van bankrekeninggegevens uit het buitenland slaagt onze fiscus er amper in de grote fraudeurs op de radar te krijgen. Dat blijkt uit een rapport van het Rekenhof, dat waarschuwt voor ontsnappingsroutes.

Het afgelopen decennium volgden de belastingschandalen elkaar op, van LuxLeaks en SwissLeaks over de Panama Papers tot de Paradise Papers. De automatische uitwisseling van financiële gegevens tussen landen moest alvast een einde maken aan het verbergen van zwart geld op buitenlandse bankrekeningen. De internationale uitwisseling van rekeninggegevens tussen een honderdtal landen kwam eind 2017 op gang en draait nu op volle toeren. Alleen al in 2019 kreeg onze fiscus bijna 1,6 miljoen financiële inlichtingen vanuit het buitenland toegestuurd. Voor het inkomstenjaar 2018 bleek bijna 162 miljard euro op buitenlandse rekeningen te staan.

Ondanks die tsunami aan rekeninggegevens slaagt onze fiscus er amper in de grote fraudeurs op de radar te krijgen. Dat blijkt uit een auditrapport van het Rekenhof over de internationale automatische uitwisseling van fiscale gegevens, dat vorige maand aan het parlement is bezorgd. ‘De controles op grote fiscale fraude zijn weinig productief’, luidt het.

1.983 Verhuizing fiscale domicilie De Bijzondere Belastinginspectie stelde vast dat sinds 2015 1.983 Belgische belastingplichtigen hun fiscale domicilie hebben verplaatst naar de Verenigde Arabische Emiraten, Malta of Cyprus.

Wat is er aan de hand? De grote fraudedossiers worden behandeld door de Bijzondere Belastinginspectie (BBI). Die had eind 2019 zo'n 319 dossiers geopend op basis van financiële inlichtingen uit het buitenland. Maar de BBI-controles op de grote fraudes waren maar voor 21 procent van alle dossiers productief. Het slaagpercentage voor de duizenden kleinere dossiers die de belastingadministratie op basis van de buitenlandse inlichtingen onderzocht, bedraagt 81 procent.

De kleinere dossiers hadden eind 2019 een verhoging van de belastbare grondslag met bijna 42 miljoen euro gegenereerd, waarop bijna 15 miljoen euro belasting wordt geclaimd. Voor de grote fraudedossiers kon de BBI de belastbare grondslag verhogen met liefst 813 miljoen euro, maar dat resultaat was bijna volledig - voor 775 miljoen euro - te danken aan het doorprikken van één juridische constructie met verschillende dossiers.

Golden visa

Waarom verschijnen de grote fraudeurs minder op de radar van onze fiscus ondanks de informatiestortvloed over buitenlandse rekeningen? Een positieve verklaring kan zijn dat nogal wat vermogende belastingplichtigen hun buitenlandse inkomsten op voorhand hebben geregulariseerd. De BBI ontdekte dat er al 16 regularisaties waren gebeurd in dossiers die ze had geopend. Maar het kan ook zijn dat de rijkere fraudeurs nog altijd manieren vinden om hun vermogen te verbergen, waarschuwt het Rekenhof. Het Rekenhof beveelt de BBI dan ook aan ‘een grondige evaluatie te verrichten en de risicoanalyse waar mogelijk bij te sturen’.

Een potentiële sluiproute is volgens het Rekenhof ‘het verkopen van buitenlandse verblijfsvergunningen, ‘golden visa’, aan vermogende Belgische belastingplichtigen'. 'Dat is mogelijk een reden waarom grote vermogens nog altijd verborgen kunnen blijven. De Belgische fiscus ontvangt dan geen buitenlandse inlichtingen meer.’ De BBI stelde zelf al vast dat sinds 2015 1.983 Belgische belastingplichtigen hun fiscale domicilie hebben verplaatst naar de Verenigde Arabische Emiraten, Malta of Cyprus.

Van Monaco tot Panama

Ook de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling waarschuwde al voor gouden visa om te ontsnappen aan belastingen. De OESO analyseerde in 2018 100 systemen waarbij je in landen louter tegen betaling of via een (riante) plaatselijke investering een verblijfsvergunning of staatsburgerschap kan krijgen. De prijzen voor zo'n gouden visum variëren, bijvoorbeeld van zo’n 800.000 euro in Malta tot 2 miljoen euro in Cyprus. Daar kunnen legitieme beweegredenen voor zijn, erkent de OESO, maar in meer dan 20 landen, waar je geen of heel weinig belastingen betaalt, kan het ook handig zijn om aan de fiscus en de internationale gegevensuitwisseling te ontsnappen.

De OESO verwijst net als de BBI naar de Emiraten, Malta en Cyprus, maar ook naar de Bahama’s, Monaco, Mauritius, Panama en de Seychellen. De Europese Commissie lanceerde in oktober nog inbreukprocedures tegen Cyprus en Malta omdat ze hun staatsburgerschap en dus ook het EU-burgerschap verkopen aan buitenlanders die geen echte link hebben met hun land.

Dit rapport van het Rekenhof bevat nuttige aanbevelingen voor de fraudebestrijding die we moeten opvolgen. Vincent Van Peteghem Minister van Financiën

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) beseft dat de gouden visa een risico vormen. ‘Als iemand op die manier verhuist, kan die ontsnappen aan de internationale OESO-standaard voor de automatische uitwisseling van financiële gegevens. Bij een fraudeonderzoek vallen we dan terug op dubbelbelastingverdragen of samenwerkingsakkoorden.’