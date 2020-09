Grote opkomst bij protestactie Vlaams Belang

Omdat de coronacrisis nog steeds door ons land woedt, riep Vlaams Belang op om met de auto naar parking C van de Heizel te komen. Ondertussen zijn de mensen uit hun auto's geklommen. Het grote merendeel van de aanwezigen draagt mondmaskers, van afstand houden is evenwel geen sprake.

Vlaams Belang voert actie tegen de met CD&V aangevulde paarsgroene Vivaldi-coalitie die in de steigers staat en in Vlaanderen geen meerderheid heeft. 'Op 26 mei 2019 heeft de Vlaming een duidelijk signaal gegeven: het moet Vlaamser en het moet rechtser. Nu krijgen we het omgekeerde en dat is onaanvaardbaar', zegt Van Grieken. 'Ik hoop dat Vlaams Belang en de N-VA de krachten bundelen in de oppositie.' Wat dat laatste betreft hield N-VA-voorzitter terzelfdertijd op de televisiezenders van Eén de boot af.