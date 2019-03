Grote politie-actie tegen migranten in West-Vlaanderen

Verschillende politiediensten in West-Vlaanderen zijn bezig met een grote actie op de snelwegparkings van Westkerke, Jabbeke en Mannekensvere en in de haven van Zeebrugge.

Mikpunt van de actie zijn transmigranten. Het gaat om mensen die op en af reizen om via snelwegparkings in trucks te klimmen met bestemming Verenigd Koninkrijk. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) woont de actie bij.

De Crem kreeg deze week nog felle kritiek van de burgemeesters van Wommelgem en Mol. Frank Gys (N-VA) van Wommelgem en zijn collega uit Mol Wim Caeyers (CD&V) klagen dat er te weinig gebeurt om de toestroom van transmigranten te stoppen. Ze dreigden ermee de snelwegparkings op hun grondgebied te sluiten.

Drone

'Het gaat om een grote actie, met 58 man. We hebben een speurhond, die kan ruiken of er mensen in een trailer zitten. Daarnaast gebruiken we ook CO2-meters die kunnen detecteren, of mensen in een vrachtwagen verstopt zitten', stelt Alain De Laender, directeur-coördinator van de bestuurlijke politie West-Vlaanderen. Ook vloog er aan de parking van Westkerke een drone rond, die de situatie observeerde.

'De transmigratie neemt toe door de brexit', aldus minister De Crem. 'Mensen, misleid door mensensmokkelaars, denken dat ze voor 29 maart nog via België in het Verenigd Koninkrijk kunnen geraken. In 2018 werden er in West-Vlaanderen meer dan 7.000 gevallen van transmigratie vastgesteld. Die cijfers blijven de eerste maanden van 2019 stabiel.'

Er is dus geen toename van gearresteerde transmigranten de laatste maanden. De Laender: 'De laatste weken zien we geen stijging naar aanloop van 29 maart. Het wordt afwachten of de brexit iets gaat veranderen.'

Extra manschappen

Minister De Crem zei donderdagnamiddag in de Kamer al dat de problematiek van de transmigranten voortdurend op zijn scherm staat. Hij verduidelijkte bij zijn bezoek aan de politieactie wat zijn bedoeling is: 'Wij willen dat een halt toeroepen door te zeggen dat transmigratie niet loont. Wij proberen het netwerk van mensensmokkelaars te doorbreken door te kijken welke boodschappen transmigranten in hun smartphones hebben en door hen te ondervragen. Het gaat om mensen die illegaal op het grondgebied zijn, waarvan duidelijk is dat ze geen asielaanvraag in België willen doen en dit is iets wat we echt willen inperken.'