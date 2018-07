Halve dag ouderschapsverlof voortaan mogelijk

De federale meerderheidspartijen hebben in de Kamer een akkoord gesloten over zes geblokkeerde wetsvoorstellen die voor meer flexibiliteit moeten zorgen.

Zes wetsvoorstellen, gaande van de zondagopeningen in de kustgemeenten en toeristische centra tot een flexibele opname van het ouderschapsverlof, zaten maandenlang geblokkeerd in de Kamer. Maar nu is er een doorbraak, meldden de N-VA, CD&V, MR en Open VLD woensdag op een persconferentie.

De zes wetsvoorstellen moeten leiden tot meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt. ‘De voorstellen leiden daar stuk voor stuk tot. Ze hebben een positieve impact op veel ouders, werknemers en werkgevers’, zegt Open VLD-Kamerlid Vincent Van Quickenborne, voorzitter van de Kamercommissie Sociale Zaken.

1. Meer zondagsopeningen

Handelaars in de kustgemeenten en de toeristisch centra mogen nu tijdens dertien zondagen buiten het toeristisch hoogseizoen werknemers tewerkstellen. ‘Absurd’, vindt Van Quickenborne. ‘Ze mogen in principe alle zondagen open zijn, maar enkel tijdens die dertien zondagen mogen ze personeel inzetten.’

Met een aanpassing van de arbeidswet wordt die beperking opgegeven. Wel komen er garanties die maken dat geen enkele werknemer elke zondag zal moeten werken.

2. Ruimer scholingsbeding

Een bedrijf dat zijn werknemer een specifieke opleiding geeft, kan contractueel met die werknemer vastleggen dat hij een zekere tijd voor het bedrijf moet blijven werken. Zo’n scholingsbeding geeft de werkgever de garantie dat de investering ook zal renderen.

Bedrijven kunnen zo’n scholingsbeding enkel vastleggen voor werknemers die jaarlijks minstens 33.221 euro bruto verdienen. ‘Met ons wetsvoorstel zal de loondrempel verdwijnen voor opleidingen in knelpuntberoepen’, zegt Kamerlid Egbert Lachaert (Open VLD). ‘Zo stimuleren we dergelijke opleidingen en verkleinen we de mismatch op de arbeidsmarkt.’

3. Halve dagen ouderschapsverlof

Werknemers kunnen vandaag voltijds, halftijds of gedurende een dag per week ouderschapsverlof opnemen. Op voorstel van CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri wordt het ook mogelijk om een halve dag tijdskrediet per week op te nemen of een volledige dag om de twee weken. Daarvoor is wel toestemming van de werkgever nodig.

‘Dat laat ouders toe om hun werk en gezin beter te combineren. Ze kunnen hun ouderschapsverlof nu nog flexibeler inzetten, op hun eigen gewenst tempo’, zegt Lanjri. Het maakt bijvoorbeeld tijdskrediet op de schoolvrije woensdagnamiddag mogelijk.

4. Flexibele opname ouderschaps-, bijstand en palliatief verlof

Wie nu deeltijds ouderschapsverlof opneemt, moet elke week op dezelfde momenten werken. Door een voorstel van N-VA-Kamerlid Jan Spooren kan daar een meer flexibele invulling aan worden gegeven, op voorwaarde dat de werkgever akkoord is.

‘Wie halftijds ouderschapsverlof opneemt, zal de ene week helemaal niet kunnen werken en de week erna voltijds’, zegt Spooren. Dat moet bijvoorbeeld gescheiden ouders helpen die slechts om de andere week hun kinderen zien.

5. Uitbreiding adoptie en pleegzorgverlof

Pleegouders en adoptieouders, die vandaag weinig zorgverlof krijgen, hebben voortaan elk recht op zes weken verlof. Om de twee jaar komt daar een week bij voor beide ouders samen, waardoor pleeg- en adoptieouders tegen 2027 net zoals andere ouders recht hebben op 17 weken. Dat is het gevolg van een wetsvoorstel van Lanjri, Kristien Van Vaerenbergh (N-VA), Stéphanie Thoron (MR) en oppositielid Catherine Fonck (cdH).

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) voorziet in het nodige budget. ‘Ik kan alleen maar toejuichen dat het nieuwe verlof voor pleegouders er komt’, zegt ze.

6. Hogere uitkering voor samenwonende met handicap

Mensen met een handicap hebben recht op een integratietegemoetkoming, die hen moet helpen bij dagdagelijkse klussen zoals koken, eten of wassen. Hoe ernstiger de handicap, hoe hoger de toelage. Maar wie een partner heeft, krijgt minder. Naarmate diens inkomen hoger is, daalt de uitkering.

'De integratietegemoetkoming heeft als doel om de kosten van een handicap te helpen dragen. En deze kosten blijven bestaan ongeacht de gezinssituatie. Dit is gewoon discriminerend, want iedereen heeft recht op liefde', vindt staatssecretaris voor Personen met een Beperking Zuhal Demir (N-VA).