Haouach neemt ontslag bij Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Ihsane Haouach was in het oog van een politieke storm terechtgekomen.

Ihsane Haouach kwam al bij haar benoeming bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) enkele weken geleden onder vuur te liggen. De vrouw draagt een hoofddoek en dat ligt vooral bij de Franstalige liberale regeringspartij MR moeilijk, omdat het zou botsen met de neutraliteit van de staat.

Vorig weekend kwam de regeringscommissaris opnieuw in opspraak door een uitspraak in een interview met Le Soir. Daarin vroeg ze zich af hoe de scheiding tussen kerk en staat 'kan passen in een veranderde demografie.'

Premier Alexander De Croo (Open VLD) en staatssecretaris voor Gendergelijkheid Sarah Schlitz (Ecolo) kregen donderdag een spervuur van vragen in de Kamer over de uitspraken van Haouach. Premier De Croo maakte in zijn antwoord duidelijk dat Haouach zich geen fouten meer kan permitteren. 'De regering zal niet aanvaarden dat de onpartijdigheid met de voeten getreden wordt. Dat is niet voor herhaling vatbaar, er is geen enkele ruimte meer voor nieuwe incidenten of controverse in dit domein', klonk het.

Daarna preciseerde Haouach wel dat ze het principe van de scheiding tussen kerk en staat nooit in vraag heeft willen stellen.

Maar nu biedt ze haar ontslag aan als regeringscommissaris bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, blijkt uit een brief aan bevoegd staatssecretaris Schlitz.

Aanvallen

In haar ontslagbrief schrijft Haouach dat ze sinds haar benoeming het voorwerp was van persoonlijke aanvallen, die alleen maar zijn toegenomen. 'Los van mijn benoeming is het debat over de neutraliteit van de staat legitiem, maar dat kan niet plaatsvinden met de bedoeling te schaden. Geen enkel constructief debat kan daar uit voortkomen.'

Ik vind de essentiële rol van het Instituut te belangrijk om te aanvaarden dat het zou worden verzwakt door onophoudelijke persoonlijke aanvallen.