Heel Spanje wordt rode zone, behalve Tenerife

Oranje

De noordoostelijke regio in Bulgarije en Malta zijn dan weer van het lijstje met rode zones en landen verdwenen. Zij kregen de kleurcode oranje. Dat betekent dat er strikt genomen geen reisverbod naar deze zones is ingesteld, maar dat er niettemin een gematigd hoog risico op besmetting met COVID-19 is vastgesteld. Wie uit oranje gebied terugkeert, wordt eveneens gevraagd zich te laten testen en in quarantaine te gaan, maar dit is - in tegenstelling tot reizigers uit rood gebied - geen wettelijke verplichting.