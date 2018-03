Hendrik Bogaert hekelt begrotingswerk regering

CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert vindt het maar niets dat de regering het gat in de begroting dicht met 'correcties' en niet met echte ingrepen.

Het kernkabinet komt in de namiddag bijeen over de begrotingscontrole. Het wordt niet uitgesloten dat ze een akkoord bereiken. Het monitoringcomité, een groep begrotingspecialisten, berekende recent dat het begrotingstekort is opgelopen van 3,1 naar 4,5 miljard euro.

Op tafel liggen een hele reeks 'technische correcties' die het gat in de begroting van 1,4 miljard euro moeten dichten. Van echte nieuwe maatregelen is nauwelijks sprake. Op enkele maanden voor de verkiezingen willen Michel en co geen pijnlijke maatregelen nemen. Er worden evenmin cadeautjes uitgedeeld, hoewel dat aanvankelijk de bedoeling was. Maar dat plan heeft men laten varen.