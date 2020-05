Herfederaliseren gezondheidszorg op tafel?

PS en SP.A voeren verkennende formatiegesprekken Voor SP.A-voorzitter Conner Rousseau moeten we "een tandje bijsteken". Voor N-VA ligt een herfederalisering van de gezondheidszorg “niet op tafel”.

SP.A-voorzitter Conner Rousseau en zijn PS-collega Paul Magnette zijn verkennende gesprekken begonnen met andere partijvoorzitters, met het oog op de vorming van een nieuwe federale regering. Het gaat nog om "embryonale" gesprekken, maar de hoop is dat er tegen eind september een nieuwe federale regering zou zijn. Voor SP.A-voorzitter Conner Rousseau is nu tijd om een tandje bij te steken.

SP.A-voorzitter Conner Rousseau gaf enkele weken geleden al aan dat hij initiatief wou nemen om de gesprekken opnieuw op te starten. Nu blijkt dat ook te zijn gebeurd. Samen met PS-voorzitter Magnette heeft hij deze week al 4 partijvoorzitters ontvangen, volgende week komen er nog eens 4 partijvoorzitters langs.

Partijvoorzitters

Het gaat om de partijen die, naast de socialisten, in de maand maart groen licht gaven voor de volmachten aan de regering-Wilmès: N-VA, Groen, Ecolo, CDH, CD&V, DéFI, MR en Open VLD. Het is niet geweten met wie Rousseau/Magnette deze week gepraat hebben en wie volgende week op de agenda staat. Maar hoe dan ook betekent dit dat de N-VA en de PS opnieuw rond de tafel worden gebracht.

Ik vind het goed dat er gepraat wordt, laat ons hopen dat het tot iets komt. Jan Jambon Vlaams minister-president (N-VA)

“Ik vind het goed dat er gepraat wordt, laat ons hopen dat het tot iets komt." Zo reageert Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) in "De zevende dag" op het socialistische initiatief. Hij zegt er wel duidelijk bij dat een herfederalisering van de gezondheidszorg voor zijn partij “niet op tafel ligt”.

In het VTM Nieuws reageerde OpenVLD voorzitster Gwendolyn Rutten dat 'onze partij al lang voorstander is om bv in gezondheidszorg weer meer bevoegdheden op federaal niveau te voorzien. Richting 2024 kan de politiek aan zo’n staatshervorming werken'.

Jaar na de verkiezingen

Bijna één jaar na de verkiezingen heeft ons land nog steeds geen nieuwe regering met een volwaardig programma. Door de coronacrisis werden de vastgelopen formatiegesprekken even bevroren.

In het licht van die crisis kreeg de federale minderheidsregering in lopende zaken, onder leiding van premier Sophie Wilmès (MR), twee maanden geleden het vertrouwen van de Kamer en mocht ze met volmachten werken om de gezondheidscrisis sneller te kunnen aanpakken.

De minderheidsregering-Wilmès werd zo een volwaardige regering. Maar dat is maar tijdelijk. In juni lopen de volmachten af en geen enkele partij wil ze verlengen. En het vertrouwen van het Parlement is maar gegeven tot september.

Grootste familie

De Vlaamse en Franstalige socialisten nemen nu dus initiatief. Zij zijn in het Parlement dan ook de grootste familie. En de koning, die normaal gezien het initiatief neemt in de federale formatie, kan momenteel geen actie ondernemen aangezien ons land technisch gezien een volwaardige federale regering heeft, met het vertrouwen van de Kamer.

Toch is de samenwerking Rousseau/Magnette enigszins opvallend, aangezien SP.A-voorzitter Rousseau in de maand maart nog erg kritisch was voor PS-voorzitter Magnette toen die de vorming van een echte noodregering in deze coronatijden uiteindelijk afschoot. Die kink in de kabel is dus blijkbaar weggewerkt.