Herstructureringen snijden minder diep dan vorige crisis

Hoe langer de pandemie duurt, hoe meer bedrijven het moeilijk krijgen om te overleven. Toch blijft tot verrassing van velen nu al maanden een faillissementenstorm uit. Hetzelfde geldt al maanden voor ontslagrondes en voor de Vlaamse werkloosheid. Die laatste is gedaald naar het laagste peil in twintig jaar .

In het coronajaar 2020-2021, van maart 2020 tot eind maart 2021, kregen 10.337 mensen te horen dat hun job verdwijnt door een herstructurering. In het crisisjaar 2009-2010 was er de helft meer jobverlies door collectieve ontslagen. Een van de bedrijven die wél een ontslagronde aankondigde, was het Amerikaanse FedEx, dat in Luik meer dan 600 banen wil schrappen.