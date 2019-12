Herverkavelingsspook waart rond in Wetstraat

‘Er moet toch eens worden gepraat over de bundeling van positieve, oplossingsgerichte mensen’, zegt CD&V-voorzitter Joachim Coens. Dat is opvallend, want de herverkaveling van het partijlandschap is een politiek taboe.

Bij de verkiezingen van mei haalden de drie traditionele politieke families - de christendemocraten, de socialisten en de liberalen - voor het eerst geen meerderheid van de Kamerzetels. In de jongste peiling haalt CD&V nog net meer dan 10 procent van de stemmen, de sp.a en Open VLD zitten onder die grens. Her en der wordt daarom geopperd dat er nood is een aan herverkaveling van het politieke landschap, waarbij partijen samengaan om aan slagkracht te winnen.

Zo’n herkaveling is een taboe in de Wetstraat. Dat maakt het des te opmerkelijker dat de nieuwe CD&V-voorzitter Joachim Coens er in een interview met Newsweek zelf over begon. De christendemocraat meent dat de meeste kiezers zich nog altijd in het politieke centrum bevinden, maar dat ze worden verleid door de extremen.

Coens wil de extremen bestrijden, maar betwijfelt of zijn partij alleen de strijd kan winnen. ‘Als we meer procenten willen halen, moeten we dat met een gezamenlijk project doen’, klinkt het. Of hij dan pleit voor een herverkaveling van het politieke landschap? ‘Er moet toch eens worden gepraat over een bundeling van positieve, oplossingsgerichte mensen die ervoor willen gaan.’

Kartels

De laatste herverkaveling in onze politiek gebeurde in de vorm van kartels. Aan het begin van het vorige decennium sloot de sp.a een alliantie met Sprit, VLD met Vivant en CD&V met de toen nog kleine N-VA. Het ging telkens over het samengaan van een grote traditionele partij met een kleine partner. Bij de sp.a en VLD eindigde het kartel in een overname van de kartelpartner. CD&V en de N-VA gingen uiteen.

Coens heeft niet meteen een nieuw kartel op het oog. ‘Het gaat me niet per se over partijen bij elkaar brengen, maar vooral over mensen. Als we de problemen van het land willen oplossen, moeten we de krachten bundelen.’

Hoewel hij wat vaag blijft, verwoordt Coens een gevoel dat leeft in CD&V. Oud-voorzitter en ex-premier Yves Leterme stelde het afgelopen zomer in Het Laatste Nieuws een stuk scherper. ‘Ik denk dat er in Vlaanderen een zeer breed publiek is voor wie gelooft in kansen geven aan wie vooruit wil en het meetrekken van wie het moeilijk heeft, voor een evenwichtig verhaal van rechten en plichten en voor een rationele Vlaamse opstelling in België. Alleen vang je dat niet meer in de partij die CD&V is en CD&V heet.’

Leterme pleitte voor het vormen van een beweging, zoals de Franse president Emmanuel Macron dat met En Marche heeft gedaan. ‘We moeten op zoek naar nieuwe verbanden die een of twee verkiezingen meegaan van mensen die grotendeels maar niet tot in de details hetzelfde denken, maar die samen willen dat dingen aangepakt worden.’

Disruptief

Ook Karel Van Eetvelt, ex-Unizo-topman en baas van de bankenfederatie Febelfin, droomde van zo’n beweging. Tijdens de voorzittersverkiezingen bij CD&V zat hij met enkele kopstukken samen om uit te zoeken of het roer bij de partij drastisch kon worden omgegooid. ‘Mijn oproep was die van een politieke disruptief. Sloop de muren van de partij en breng talent van buitenaf binnen’, zei hij enkele weken geleden in De Tijd.

Coens was een van de personen met wie Van Eetvelt van gedachten wisselde. De pogingen om CD&V te verruimen tot een bredere beweging botsten op verzet bij een deel van de partijtop en stierven een stille dood. Althans, tot nu.