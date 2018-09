'Hervorming uitkering werklozen werkt contraproductief'

Het vooruitzicht van snel en sterker dalende uitkeringen moet de werkloze ertoe aanzetten om sneller opnieuw aan de slag te gaan, luidt de redenering achter de hervorming. Het klinkt vanzelfsprekend, maar strookt niet met de realiteit. Dat stelt een wetenschappelijk artikel van vier economen in het tijdschrift American Economic Review, onder wie Johannes Spinnewijn (London School of Economics).

Maandag verschijnt daarover ook een Leuvens Economisch Standpunt. Vijftien topeconomen, onder wie Frank Vandenbroucke en André Decoster, zetten die boodschap kracht bij. Ze grijpen de studie in een opiniestuk in De Standaard aan om de regering tot inkeer te brengen, 'vooraleer ze beslissingen neemt met mogelijk zeer negatieve gevolgen voor één van de fundamenten van de welvaartsstaat'.

Sterker nog: Spinnewijn en zijn collega's opperen dat het een goed idee kan zijn om de uitkeringen te laten stijgen in de tijd. Op basis van een Zweeds onderzoek stelt hij vast dat werklozen vooral sneller aan de slag gaan als de uitkering in het begin van de werkloosheid lager is.