Het achterhoedegevecht dat de premier niet kon winnen

Premier Charles Michel heeft lang de deur op een kier gehouden voor Parijs, dat het Rafale-gevechtsvliegtuig van Dassault aanbood buiten de officiële aankoopprocedure om. Na een stille interventie van Bart De Wever opteerde de regering voor de enige logische keuze, de Amerikaanse F-35’s. Dat valt niet goed bij de Franse president Emmanuel Macron.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar de regering-Michel besliste deze week dan toch 34 F-35’s van Lockheed Martin aan te kopen voor 4 miljard euro, zowat 600 miljoen euro minder dan het vooropgestelde bedrag.

De Amerikanen deden een ‘commerciële geste’. Normaal moeten klanten een deel van de ontwikkelingskosten van de F-35 meebetalen, maar de Amerikanen lieten hun deel van de vergoeding vallen. ‘We kopen tegen bodemprijzen’, klonk het lichtjes euforisch in militaire kringen.

Als we de regering mogen geloven, verdient de F-35 zichzelf terug. De economische return bedraagt volgens minister van Economie Kris Peeters (CD&V) 3,69 miljard euro. Bijna evenveel als het aankoopbedrag van 4 miljard euro dus. Naar die economische compensaties mag met de nodige argwaan worden gekeken, want als de F-35’s zichzelf echt terugbetalen, dan had België beter 340 dan 34 toestellen besteld. Als wordt gegoocheld met economische compensaties klopt er iets niet.

Toen duidelijk was dat Charles Michel geïsoleerd stond, serveerde Bart De Wever in ‘De zevende dag’ de Rafale af.

De keuze voor de F-35 was niettemin logisch. Hadden we gekozen voor de Brits-Duitse Eurofighter - of nog erger, de Rafale van Dassault - dan was er pas echt stront aan de knikker. Het gaat om twee types gevechtsvliegtuigen van de vierde generatie die einde serie waren en dus geen wissel op de toekomst zijn.

De F-35 is het enige toestel van de vijfde generatie. Het is ook uitgerust met stealthtechnologie, waardoor het toestel onzichtbaar is op de radar. Die technologie was geen criterium in de evaluatie van de offertes, maar volgens luchtmachtgeneraal Frederik Vansina leerde het neerhalen van een Israëlische F-16 boven Syrië dat onzichtbaar zijn voor Russisch afweergeschut noodzakelijk is geworden.

De stafchef van het leger, generaal Marc Compernol, wil niet horen dat de militairen een voorkeur hadden voor de F-35. ‘We hebben Test Aankoop gespeeld. We hebben een klassement gemaakt, en de regering heeft gekozen tussen een goed vliegtuig en een vliegtuig dat nog iets beter is’, liet Compernol weten op een briefing.

Waalse reflex

De vraag is waarom het zo lang geduurd heeft voor de regering het licht op groen heeft gezet voor de F-35’s, die als beste koop uit de evaluatie kwamen. Premier Michel argumenteert nu dat er geen Franse offerte voor de Rafale van Dassault was, waardoor dus ook niet voor de Fransen kon worden gekozen. Dan was niet anders eind mei, toen de evaluatie al afgerond was.

De legertop ging er lang van uit dat de regering de knoop zou doorhakken tegen de NAVO-top van juli. Zo kon Michel de kritiek van de Amerikaanse president Donald Trump counteren dat de Belgische investeringen in het leger ver onder de 2 procentnorm bleven. Maar Michel schoof de beslissing voor zich uit.

‘Bij Charles Michel speelt die oude Waalse reflex, zoals veertig jaar geleden, toen de Franstalige politici liever de Franse Mirages wilden dan de Amerikaanse F-16’s’, luidt het in politiek-militaire kringen. ‘Onze Franstalige politici worden liever bediend vanuit Parijs dan te kiezen voor de Noord-Atlantische solidariteit met de Amerikanen.’

'Bij Charles Michel speelt die oude Waalse reflex.'

Na de NAVO-top schoof Michel 14 oktober naar voren als nieuwe deadline. Tot 14 oktober waren de offertes van de Amerikanen voor de F-35 geldig. Maar op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen was er nog altijd geen beslissing. Blijkbaar wilden de meerderheidspartijen de oppositie geen munitie geven in de aanloop naar die stembusgang.

De sp.a had zich vastgebeten in het dossier en verweet de regering miljarden te willen uitgeven voor gevechtsvliegtuigen terwijl bespaard wordt in de sociale zekerheid, bij de kleine man. De sp.a zette een hele campagne op het getouw die moest aantonen dat de F-16’s langer in de lucht konden worden gehouden.

Het socialistische oppositiewerk sloeg aan. Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) zat in het defensief en overwoog zelfs zijn ontslag in te dienen. Enkele toppers in het leger, onder wie de chef van de luchtmacht, generaal Vansina, zetten tijdelijk een stap opzij. Tot partijvoorzitter John Crombez zijn hand overspeelde en uitpakte met mails die fake bleken.

French connection

Daarmee was Vandeput uit de problemen, maar in de regering was het pleit nog altijd niet beslecht. Dat de premier deadline na deadline liet voorbijgaan voedde de speculaties over de ‘French connection’ van Michel, die blijkbaar zijn goede relaties met de Franse president Emmanuel Macron niet wilde hypothekeren.

‘Het was een achterhoedegevecht dat Michel niet kon winnen. Hoelang kan je een offerte die niet bestaat in de lucht houden?’, zegt een kabinetschef die het dossier van in het begin heeft opgevolgd. ‘De reden daarvoor kan alleen maar politiek zijn geweest. Hoe kon de premier dat uitleggen aan Macron?’

Het keerpunt kwam er nadat Michel frontaal was geclasht met minister van Defensie Vandeput. Daarop kwam N-VA-voorzitter Bart De Wever in de coulissen in actie. Bij de coalitiepartners ging hij discreet polsen of er steun was voor Michels ‘French connection’. Toen duidelijk was dat de premier geisoleerd stond, serveerde De Wever in ‘De zevende dag’ de Rafale af.

De bocht

Kort daarop zette Michel zijn bocht in. Toen de Fransen vroegen een geheimhoudingsclausule te tekenen om de gevraagde informatie over de Rafale te krijgen, wees de premier erop dat het openen van een parallelle besluitvormingsprocedure juridisch problemen zou geven met de Britten en de Amerikanen, die zich netjes aan de officiële procedure hadden gehouden.

Het werd voor iedereen duidelijk dat de regering voor de F-35 zou kiezen toen Steven Vandeput na zijn verkiezingsoverwinning in Hasselt liet weten dat hij nog tot eind dit jaar op post blijft als minister, in de hoop dat hij de beslissing over de opvolging van de F-16’s nog kon afronden.

Uiteindelijk gaven de Amerikanen de regering maar twee weken uitstel. De zogenaamde ‘gestandsdoeningstermijn’, zoals die in het jargon heet, werd verlengd tot eind oktober, waardoor de beslissing nog deze week moest vallen.

Macron is niet onder de indruk van het Europees schaamlapje van Michel.

De poging om de Rafale buiten de aankoopprocedure mee in competitie te krijgen blijft een vreemd spel dat de Fransen hebben gespeeld. Er wordt van uitgegaan dat de Fransen het politiek hebben willen spelen, omdat de Rafale in een open competitie met de F-35 en de Eurofighter geen kans maakte. Het Franse manoeuvre dreigde dit contract van de eeuw, zoals het wat voorbarig wordt genoemd, te doen afglijden naar onfrisse praktijken zoals ten tijde van de aankoop van Agusta-helikopters.

De keuze voor de F-35 is niet in goede aarde gevallen in Parijs. Emmanuel Macron, die eerstdaags op staatsbezoek komt, ‘betreurt’ de beslissing van de Belgische regering. ‘Die druist strategisch in tegen de Europese belangen’, liet Macron optekenen tijdens een bezoek aan Slovakije.

Macron is niet onder de indruk van het Europees schaamlapje van Michel: 369 miljoen euro vrijmaken voor deelname aan het Frans-Duitse project voor de bouw van een nieuw Europees gevechtsvliegtuig.

Toch lijkt het wel mee te vallen met de ‘kaakslag’, waarvan sprake is in de Franse pers. De Franse minister van Defensie Florence Parly zegt blij te zijn met de Belgische beslissing om voor meer dan een miljard euro pantservoertuigen in Frankrijk te kopen. En er zijn nog twee Franse scheepswerven in de running voor de bouw van nieuwe mijnenjagers en fregatten, een contract van meer dan 2 miljard euro.