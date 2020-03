Het beest corona laat zich maar traag temmen

De hoop dat het beest corona snel getemd zou zijn, heeft een knauw gekregen. Na enkele dagen van stabilisatie is zowel het aantal vastgestelde nieuwe besmettingen (668) als het aantal ziekenhuisopnames (434) en doden (56) gestegen.

Het totale aantal besmettingen is in vijf dagen verdubbeld tot 4.937. Dat cijfer is een onderschatting. Virologen schatten het ware aantal besmettingen op een veelvoud, omdat volgens de eerste studies acht op de tien besmette mensen niet echt ziek worden.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 15 procent, tot een totaal van 2.152. Dat is dubbel zoveel als vier dagen geleden. Het toont dat na, een paar dagen van hoopvolle cijfers, geen bochten af te snijden vallen. Overal waar het coronavirus neerstrijkt, verspreidt het zich zonder ingrijpend contactverbod exponentieel. Dat resulteert in een snelle verdubbelingstijd van het aantal besmettingen, het aantal patiënten in ziekenhuizen en in intensieve zorg, en uiteindelijk ook doden. Op de afdeling intensieve zorg liggen 474 mensen, een toename van 24 procent in één dag.

Groeiritme

Schermvullende weergave

Het opmerkelijkste zijn de 56 nieuwe sterfgevallen. Het aantal doden is verdubbeld in twee dagen. België zit hier qua groeiritme - de absolute aantallen zijn niet te vergelijken met landen als Italië (7.500) en Spanje (3.400) - bij de slechtere leerlingen. Daarbij hoort een flinke kanttekening. In de cijfers zijn voor het eerst ook de corona-overlijdens in de rusthuizen opgenomen.

Is het plaatje zorgwekkend? Jazeker. Is het dramatisch? Niet meteen. 'Het is duidelijk dat de piek nog niet voorbij is', zegt viroloog Steven Van Gucht van het wetenschappelijk instituut Sciensano. De stijgende curves moeten snel omgebogen worden, zodat de ziekenhuizen de pandemie blijven aankunnen. Op dat punt is er nog geen probleem. Er zijn nog bijna 1.000 bedden met beademing over en zeker 2.000 op intensieve zorg. Elke dag worden ook mensen genezen ontslagen, dinsdag nog meer dan 100. Ziekenhuisbedden blijven wel snel twee weken bezet, omdat het herstel zo traag gaat.

Belgische virologen zijn beducht voor conclusies, uit vrees dat die hen gaan achtervolgen. Maar de eerste analyses - op basis van onvolledige data - wijzen erop dat België het niet zo slecht doet vergeleken met andere landen. Zeker vergeleken met de 'rampgebieden' Italië, Spanje en de VS, die steeds meer overnemen als het nieuwe grote epicentrum van de pandemie.

Het is duidelijk dat de piek nog niet voorbij is. Steven Van Gucht Wetenschappelijk instituut Sciensano

In Italië lijkt de lockdown na twee weken vruchten af te werpen. Na dramatische weken - vooral in de noordelijke regio Lombardije, rond het epicentrum Bergamo - was er gisteren een groei in nieuwe besmettingen van 7 procent. Daarmee zakte de groei voor de derde dag op rij onder 10 procent. Aan de horizon gloort een beetje hoop. Het biedt een - imperfecte - blik op wanneer we de piek en later het einde van de pandemie bij ons mogen verwachten.

Experts bij ons maken mathematische besmettingsmodellen op basis van alle maatregelen die zijn ingevoerd. Blijven die in lijn met het echte aantal besmettingen, dan biedt dat een kompas om al dan niet een tandje bij te schakelen.

Aan de maatregelen wordt nog altijd gesleuteld. Belgen die uit het buitenland terugkeren krijgen op Brussels Airport voor het eerst een papier met het marsorder twee weken in quarantaine te gaan. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) liet woensdag weten dat de scholen ook na de paasvakantie waarschijnlijk dichtblijven. Vrijdag vergadert de Nationale Veiligheidsraad, een bijeenkomst tussen de federale en de regionale regeringen, opnieuw over aanpassingen aan het lockdownregime.

Coronatests

Woensdag raakte ook bekend dat ons land het aantal coronatests opdrijft van 2.000 tot 10.000 per week. Die blijven voorlopig wel voorbehouden voor zieke mensen in ziekenhuizen, hoewel stemmen waren opgegaan om veel ruimer te testen. Een grote groep mensen is niet ziek, maar wel besmettelijk, waardoor corona zich zonder metingen gemakkelijk verspreidt. De tests worden - zodra de piek voorbij is - wel het grote wapen om de samenleving weer wat vrijer te maken. Ze moeten dienen om verdachte gevallen snel op te sporen en te isoleren. De verwachting onder experts is dat het virus in cycli terugkeert, tot 2021. Maar door de opbouw van groepsimmuniteit worden die cycli wel telkens kleiner.