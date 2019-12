‘Het beroep waarvoor je nu studeert, ziet er binnen vijf jaar totaal anders uit'

KU Leuven-rector Luc Sels is erg ontgoocheld over de magere aandacht die het levenslang leren in het Vlaamse regeerakkoord krijgt. ‘Het beleid beseft niet hoe urgent het is mensen aan boord te houden op een steeds complexere arbeidsmarkt.’

Vlaamse leerlingen scoren steeds slechter voor wiskunde, lezen en wetenschappen. De recente resultaten van de door de OESO uitgevoerde PISA-meting maken dat duidelijker dan ooit. Ook KU-Leuven-rector en arbeidsmarktexpert Luc Sels vindt dat meer aandacht moet gaan naar het versterken van die basisvaardigheden. Maar dat mag niet ten koste gaan van de inspanningen voor het levenslang leren.

De cijfers zijn dramatisch. Ongeveer de helft van de werkende Vlamingen vreest dat hun kwalificaties binnen de vijf jaar verouderd zijn.

‘Het spreekt voor zich dat hoe minder leerlingen en studenten de basisvaardigheden onder de knie hebben, hoe minder efficiënt levenslang leren zal verlopen. Het opkrikken van de kwaliteit van het onderwijs moet een absolute prioriteit zijn. Maar zelfs als we de trend kunnen keren, blijft het een enorme uitdaging mensen aan boord te houden op een steeds complexere arbeidsmarkt. Die urgentie ontbreekt in het huidige beleid.’

‘Ik ben heel erg ontgoocheld over de magere aandacht die het levenslang leren in het regeerakkoord krijgt. Buiten een zinnetje over een platform vind je er niets over terug. Bovendien lijkt de link met de universiteiten en de hogescholen volledig te ontbreken. We wijzen al 15 jaar op de onderparticipatie van volwassenen aan het onderwijs. Toch blijft actie uit.’

Sommigen opperen dat de lage bereidheid om levenslang te leren te verklaren is door de grote nadruk die nu op de basisopleiding ligt.

Luc Sels: ‘Men gaat te veel uit van het idee dat je vijf jaar studeert en dan volledig voorbereid moet zijn voor een veelvoud aan beroepen. Maar over vijf jaar zien die er doorgaans totaal anders uit. Ik denk dat we meer moeten focussen op een grondige academische basisopleiding. De concrete inhoud kan je dan doorheen je loopbaan bijtanken via permanente vorming en postgraduaten.’

‘Kijk naar de vertaalwetenschap. Die zal in de toekomst met technologie worden bedreven, of gewoonweg niet. Toch zijn heel wat tolken en vertalers daar initieel niet voor opgeleid. Als je daar geen oplossing voor vindt, raken die onvermijdelijk uitgerangeerd. Ons hoger onderwijs legt zich vooral toe op het opleiden van jongeren in die nieuwe wereld, terwijl we ook dertigers, veertigers en vijftigers moeten meenemen in ons bad.’

Waarom is levenslang leren zo belangrijk voor de economie?

Sels: ‘15 jaar geleden werd je al op 45 jaar als oudere werknemer bestempeld. Vandaag gaan we naar een situatie waarbij een vijftiger nog een derde van zijn loopbaan te gaan heeft. De verlenging van de loopbanen maakt levenslang leren onvermijdelijk. De cijfers zijn dramatisch. Ongeveer de helft van de werkende Vlamingen vreest dat hun kwalificaties binnen de vijf jaar verouderd zijn.’

‘Ik ben heel optimistisch over de impact van de digitalisering op de werkgelegenheid, maar dat betekent wel dat de vereiste competenties veel sneller veranderen. Als je wil voorspellen wie voor het bereiken van de pensioenleeftijd zonder werk zal vallen, moet je vooral opsporen wie niet aan opleidingen deelneemt.’

‘Ik wil de nood aan permanente vorming niet reduceren tot een puur economische logica. Veel veertigers en vijftigers hebben ook vragen naar zingeving en persoonlijke verrijking. Als wij onze lezingenreeks ‘lessen voor de 21ste eeuw’ houden, zit de aula steeds vol. Niet zozeer met studenten, maar met volwassenen.’

Nochtans staan de meeste Vlamingen niet te popelen om weer naar de universiteitsbanken te trekken.

Sels: ‘We hebben hier inderdaad geen cultuur van levenslang leren. Als je aan de man in de straat vraagt wat de hoofdopdracht van een universiteit is, zal die wellicht antwoorden: jongeren opleiden als voorbereiding op de arbeidsmarkt. In de Verenigde Staten is dat anders. Meer dan de helft van de studenten bij universiteiten als Harvard en Berkeley zijn werkenden die een extension volgen. Dat zijn hybride programma’s waarbij de kennis van professoren wordt samengevoegd met die van experts uit het werkveld. Zo’n model wil ik ook aan onze universiteit invoeren. Het is niet onze taak om de vraag te stimuleren, maar we hebben wel een maatschappelijke verantwoordelijkheid om een volwaardig aanbod te creëren.’

Tegelijk wordt flink bespaard op de universiteiten. Hoe gaat u ‘meer doen met minder’?

Sels: ‘Besparingen verhogen de drempels enorm. Dat is evident. Als je ziet voor welke uitdagingen de arbeidsmarkt staat, moet de overheid toch eens goed overwegen of ze voor een aantal speerpuntdomeinen niet met een beperkte financiering over de brug kan komen. Voor artificial intelligence is zowel voor onderzoek als voor voortgezette opleiding een bedrag beschikbaar. Ik hoop dat dat naar andere domeinen kan worden uitgebreid.’

‘Ik zie levenslang leren ook als een opportuniteit. Door de besparingen moeten we de focus weghalen van het oprichten van steeds weer nieuwe programma’s voor bachelors en masters, want die kosten de overheid veel geld. Permanente vorming kan daarentegen rekenen op een bijdrage van de bedrijfswereld en werkenden kunnen zelf een hogere financiële bijdrage leveren dan voltijdse studenten. Permanente vorming en postgraduaten kunnen zelfs een potentiële inkomstenbron zijn.’

Waarom lukt het nog niet programma’s aan te bieden als de rol van de overheid toch beperkt is?

Sels: ‘Achter de schermen zijn we volop bezig met de uitbouw van permanente vorming. Maar onze communicatie kan beter. Ons aanbod is te weggemoffeld. Een tweede reden is dat we permanente vorming nog niet als een kernopdracht definiëren. Het werk in de postgraduaten is nog niet erkend als deel van de onderwijsopdracht van onze professoren. Dat moet anders.’

‘In West-Vlaanderen zijn we wel goed bezig. Daar ga je de braindrain niet tegenhouden, maar je kunt wel inzetten op braingain. Door een uitgebreid vervolmakingsaanbod maak je het voor talent aantrekkelijk voor bedrijven in de regio te werken. Het postuniversitair centrum van de KULAK haalt meer dan 10.000 cursisten per jaar. We werken daar samen met de belangrijkste bedrijven uit de streek postgraduaten uit.’

Welke rol is voor bedrijven weggelegd?

Sels: ‘Alle pistes zijn denkbaar. Het kan perfect dat we een cocertificatie opzetten tussen universiteiten en topbedrijven. Ik denk aan een postgraduaat samen met Deloitte of Jan De Nul. We hebben langs beide kanten veel talent in huis en we kunnen elkaar en andere bedrijven daarmee verrijken.’

‘Wel moeten we goed nadenken over de domeinen waar een input van de wetenschap nodig en nuttig is. Een zuiver professioneel programma kan een bedrijf perfect zelf organiseren. We moeten niet elke logistiek medewerker opleiden in een ‘smart logistics’-programma. Wel moeten we de topfuncties in dat domein aan boord halen, mensen die ook conceptueel nadenken over oplossingen en baat hebben bij de nieuwste wetenschappelijke inzichten.’