Het dilemma van vrijdag

De politieke vraag van de week wordt of het Overlegcomité vrijdag het coronabeleid versoepelt. De druk daarvoor wordt met de dag groter. De druk om dat niet te doen ook.

De politieke paradox van de week zit vervat in de weekendbeelden van volle pleinen en parken, gecombineerd met de stijgende cijfers van de coronabesmettingen. Het maakt dat de ogen nu al gericht zijn op vrijdag, wanneer het Overlegcomité bijeenkomt om het coronabeleid te evalueren.

Dat wordt een fragiel evenwicht. Want de druk om te versoepelen stijgt immens, bleek de voorbije dagen. Maar ook de druk om niet te versoepelen wordt met de dag weer groter.

Trend gekeerd

Laat ons beginnen met de onvermijdelijke essentie: de strijd tegen het virus. De cijfers daarover gaan sinds maandagochtend weer de verkeerde kant op. De dalende trend is gestopt. Het aantal nieuwe besmettingen is weer met 5 procent gestegen tot een goede 2.000, ver boven het doel van 800.

De cijfers gaan weer de slechte kant uit. Het aantal coronabesmettingen is maandag met 5 procent gestegen.

Ook het percentage positieve testen is weer gestegen, tot 6 procent van de afgenomen testen. Dat is dubbel zoveel als het doel dat de experten en de regeringen op het Overlegcomité zijn overeengekomen, het ligt boven de norm van de Wereldhandelsorganisatie en het suggereert dat we dreigen blind te varen in onze strijd tegen het virus.

Britse variant

Bovendien is er de vrees voor de Britse variant van het virus. Experten suggereerden al dat het nodig wordt om langer in quarantaine te blijven. Dat is voor federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) een belangrijke reden om vrijdag nog drie weken te wachten met versoepelingen. 'Binnen drie weken zal de Britse variant van het coronavirus overheersend zijn in België en dan kunnen we inschatten hoe besmettelijk die variant is', zei hij zondag bij VTM.

Mentaal welzijn

Tegelijk worden de zorgen over de kosten van het coronabeleid ook groter. Het Laatste Nieuws meldde maandagochtend dat psychologen dermate overstelpt worden door patiënten dat ze mensen zelfs niet meer op een wachtlijst zetten. De afzondering waarin het coronabeleid velen heeft geduwd, leidt tot angst, depressie en eenzaamheid.

Jongeren

In dezelfde logica voeren de jongeren maandag de druk op om prioriteit te krijgen bij versoepelingen. Ze deden dat in een gezamenlijke nota van de Vlaamse Jeugdraad, de Vlaamse scholierenkoepel en de Vlaamse Vereniging van Studenten, waarover De Morgen maandag bericht. Ze vragen meer buitenschoolse activiteiten en grotere bubbels voor vrienden. Volgens de Gentse professor Wouter Duyck geeft bijna vier op de tien jongeren aan last te hebben van depressie- of angststoornissen.

Onderwijs en cultuur

De discussie speelt ook voor onderwijs. Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs, zegt dat het Overlegcomité vrijdag zou moeten bekijken of de leerlingen van de tweede en derde graad in het middelbaar onderwijs weer voltijds naar school mogen.

Het door de coronamaatregelen veroorzaakte psychologische en economische leed wordt steeds groter.

En op Bel RTL zegt Bénédicte Linard (Ecolo), minister van Cultuur in de Franse Gemeenschap, maandag dat ze samen met haar collega's van de andere taalgemeenschappen protocollen klaar heeft om de cultuursector halfweg maart te laten heropenen. Daarbij zou het gaan om een limiet van honderd mensen binnen en tweehonderd in open lucht.

Volle parken en pleinen

Het mooie lenteweer van het afgelopen weekend toonde bovendien hoe groot de ontlading was bij wie de voorbije maanden binnen heeft gezeten. Parken en pleinen zaten vol. In Brussel erkende de politie dat er zoveel mensen waren dat het niet meer mogelijk was het coronabeleid strikt te handhaven, en het beter was 'voor de dialoog te kiezen'.

Federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) toonde zich maandagochtend mild voor die aanpak. 'Ze maken telkens een redelijke inschatting van de naleving van de maatregelen', zei ze over de politieagenten. 'Ze doen dat niet lichtzinnig.' Wel komt er een evaluatie over de ordehandhaving tijdens het voorbije weekend.

Economisch perspectief

Tot slot stijgen hoe langer de pandemie duurt ook de economische zorgen. De fitness-sector hield zaterdag een actie om te mogen openen. De tennisclubs vroegen vorige week al te mogen openen. Een woordvoerder van AB Inbev zei dat de cafés op 1 april weer open zouden moeten omdat anders een bloedbad dreigt. Het is dringen om het voorbeeld van de kappers te mogen volgen.

Vlaams minister van Economie Hilde Crecits (CD&V) zei zaterdag dat er perspectief nodig is omdat horecazaken en eventbedrijven hun personeel zien vertrekken. En als rond Pasen geen versoepelingen mogelijk worden, kopen mensen ook minder kleren en schoenen en dreigt de kleinhandel in grote problemen te komen. Omdat in die sectoren veel kwetsbare mensen werken, dreigt dat een hele laag van de bevolking in de armoede te duwen, zei ze.

Avondklok en essentiële reizen

Dat maakt dat ook in de Wetstraat de discussie woedt over welke kleine versoepelingen mogelijk zijn. De MR en Open VLD stellen daarbij vragen over de avondklok, die ze een zware inbreuk vinden op de burgerlijke vrijheden. Ze kan daarom alleen blijven als dat echt nodig is.

Gezien de hoge roep om versoepelingen moet worden verzoend met de slechte cijfers, lijken hoogstens kleine aanpassingen mogelijk op het Overlegcomité van vrijdag.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wil om dezelfde reden het verbod op niet-essentiële reizen weg. De kwestie moet sowieso besproken worden omdat het huidige verbod tijdelijk is en afloopt op 1 maart. Het afgelopen weekend daagde Dries Van Langenhove, een parlementslid verkozen op een Vlaams Belang-lijst, de regels nog uit door in Parijs te gaan deelnemen aan een extreemrechtse betoging, waar hij bovendien zonder mondmasker was te zien. Gezien zijn beroep gaat het volgens hem om een essentiële reis.

Versoepeling?

Gezien de hoge roep om versoepelingen moet worden verzoend met de slechte cijfers, lijken hoogstens kleine aanpassingen mogelijk op het Overlegcomité van vrijdag. Een optie kan zijn meer buitenactiviteiten toe te staan, nu het weer weer beter wordt en de handhaving van de regels voor buitenactiviteiten sowieso lastig blijkt. Experts werkten ook een voorstel uit over een 'contactbudget', waarbij iedereen een paar knuffelcontacten kan kiezen.