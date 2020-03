Het gat van 14,4 miljard euro wordt plots bijzaak

Dat het begrotingstekort met de alarmgrens van 3 procent van het bruto binnenlands product flirt, is door corona achterhaald en zelfs even bijzaak geworden. De schok opvangen is nu de inzet, het opruimwerk is voor later.

‘Vergeet alles wat ik gezegd heb over saneren. De overheid moet nu alles op alles zetten om de economische schade te beperken, en niet babbelen over hoeveel miljoen dat gaat kosten.’ Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank, wond er vrijdag geen doekjes om: door de coronacrisis zijn we budgettair een nieuw tijdperk binnengestapt. Een waarin we even niet te panisch moeten doen over het gat in de begroting. En een waarin de economie nog meer te lijden kan hebben als de vinger op de knip wordt gehouden. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) gaf vrijdag al een schot voor de boeg: een vrijstelling van sociale bijdragen gedurende één kwartaal. De vakbonden willen extra maatregelen voor tijdelijk werklozen.

Wunsch verwijst naar de crisis van 2008. Om de banken overeind te houden en de economie niet te laten crashen moest de regering-Leterme toen zo diep gaan dat het begrotingstekort in een jaar opliep van 1,1 tot 5,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Van die crisis waren we de voorbije jaren nog aan het herstellen. De regering-Michel had de intentie om in 2018 uit de rode cijfers te geraken, maar zoals bekend is centrumrechts daar grandioos in gefaald.

Vrijdag liepen de jongste cijfers van het monitoringcomité binnen. ‘Een drama’, noemt een regeringsbron ze. Het nominale tekort loopt verder op tot 2,77 procent van het bbp, terwijl dat in 2019 nog 1,7 procent bedroeg. Het structurele tekort - waarbij geen rekening wordt gehouden met de conjunctuur - verslechtert tot 2,9 procent ofwel 14,4 miljard. ‘Dat is even slecht als in 2014, toen de regering-Michel van start ging en nog een miljard slechter dan de raming van het Planbureau van amper een maand geleden’, merkt een oppositiebron op.

Pijnlijk is dat dit cijfer al meteen achterhaald is. De impact van de coronacrisis is nog niet meegerekend, waardoor gevreesd wordt dat het tekort eerder naar 4 procent zal oplopen. De vraag is dus: kan België met zo’n blok aan het been even krachtdadige noodmaatregelen treffen als in 2008? Of als pakweg Nederland dat de overschotten opstapelt?

Griekenland aan de Noordzee

‘In principe wel’, zegt Voka-econoom Bart Van Craeynest. 'Hoever België kan gaan, hangt af van de vraag hoeveel vertrouwen de markten ons geven. Ik zie daar niet direct een probleem. Ons land kwam in 2011 onder druk van de ratingbureaus te staan omdat men ons ten onrechte als het Griekenland aan de Noordzee zag. Dat was een inschattingsfout: België heeft een arme overheid, maar een rijke privésector. We mogen deze crisis ook niet vergelijken met die van 2008. De horeca, de luchtvaart, de sport- en de reissector zijn samen goed voor 2,9 procent van ons bbp. Het grootste deel van de economie blijft draaien.'

Volgens Wunsch zijn er twee voorwaarden aan het vieren van de teugels: dat het tijdelijk is en dat er geen uitgaven tussen worden gesmokkeld die niets met corona te maken hebben. Van Craeynest: ‘De volgende regering zal eerst op herstelbeleid moeten focussen. Zaken als hogere uitkeringen waren sowieso al moeilijk haalbaar en worden dat nu nog meer. En je moet vooral hopen dat de politiek deze keer wél lessen trekt, namelijk dat je het dak moet herstellen als de zon schijnt.’