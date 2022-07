‘Eén iets kan ik meneer Delanote niet verwijten’, zegt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, nadat hij brandhout heeft gemaakt van diens blauwdruk voor een fiscale hervorming. ‘Het is niet zijn schuld dat de politiek niet meer in staat is de lastige debatten zélf te voeren.’ Verslag van een duel van gelijkgezinden over poen, professoren en putten in de weg.