'Het hoofd koel houden en aan tafel verder praten'

De gezamenlijke persmededeling van blauw en groen schudde donderdag de formatieopdracht van Bart De Wever en Paul Magnette door elkaar. 'Het is toch belangrijk om het hoofd koel te houden en aan tafel verder te praten', zegt Joachim Coens, de voorzitter van CD&V.

De liberale en groene partijen uitten donderdag hun bezorgdheden over de communautaire plannen die de preformateurs Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS). Bovendien zijn de MR, Ecolo, Groen en Open VLD het beu tegen elkaar uitgespeeld te worden.

'Ik begrijp wat in die communicatie staat, maar vraag me af waarom dat moet. Ik heb begrepen dat ze vandaag allebei uitgenodigd zijn. Dat is het moment om zaken uit te klaren', zegt CD&V-voorzitter Joachim Coens in 'De ochtend' op Radio 1.

Wat me daarin een beetje stoort, is dat we moeten praten met de twee preformateurs. Het is raar dat men nu over andere zaken praat. Joachim Coens Voorzitter CD&V

De bubbel van vijf heeft een zesde partij nodig om tot een meerderheid te komen. Met de demarche van blauw en groen slinkt de kans op een doorbraak in de formatie. 'Het einde van de missie lijkt te naderen', klonk het donderdag in de entourage van de preformateurs. Het kaartenhuisje van de preformateurs staat op instorten, want de entente tussen De Wever en Magnette steunt op een precaire afruil tussen een links socio-economisch beleid en communautaire hervormingen.

Coens zet door

Coens hoopt toch nog op een verzoening voor maandag. Dan worden de preformateurs opnieuw op het Koninklijk Paleis verwacht. 'Het was de laatste dagen bijzonder warm, maar het is toch belangrijk om het hoofd koel te houden en aan tafel verder te praten', zegt de voorzitter van CD&V.

'Iedereen heeft het laatste jaar gehoopt aan zet te komen. Dat is nu zo. Ze hebben min of meer een consensus en voeren gesprekken.' Toch verwacht ook Coens dat een regering niet in een handomdraai gevormd zal zijn. 'Er komen veel breuklijnen samen, en we weten dat nu een synthese gemaakt moet worden. Iedereen moet water in de wijn doen.'

Vivaldi

Ook voor de CD&V is het niet vanzelfsprekend in een coalitie met de PS, de sp.a, de N-VA en het cdH te stappen. De partij heeft inhoudelijke bezwaren bij de nota van De Wever en Magnette en wil dat ze klare wijn schenken over de samenstelling van de mogelijke coalitie.