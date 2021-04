'Het is game over voor de werkgevers'

PS-voorzitter Paul Magnette giet nog wat extra olie op het vuur, na de mislukte pogingen om tot een nieuw loonakkoord te komen.

Onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers over een algemene loonsverhoging leverden niets op. Het water bleek te diep. De bal ligt nu in het kamp van een verdeelde regering.

De vakbonden zijn van oordeel dat 0,4 procent extra loon bovenop de indexering (2,8 procent) te mager is. Dat is het maximum dat de wet van 1996 toelaat, maar de socialisten wilden meer en maken in de aanloop naar 1 mei een breekpunt van.

‘Geen hoger loon, geen dividenden’, zo pookte Vooruit-voorzitter Conner Rousseau het vuur al op.

Ook zijn Franstalige evenknie Paul Magnette spreekt harde taal in gesprek met Het Nieuwsblad. ‘Die wet is perfect voor de werk­gevers, die van de regering-Michel álles hebben kregen: een tax shift, minder vennootschapsbelasting, minder ­sociale bijdragen, een indexsprong,..'

Dat moet stoppen, zegt de PS-voorzitter. 'Nu wij weer in de regering zitten, is het voor hen game over. Maar die wet wijzigen is niet evident, omdat die wet ook de automatische indexering van de lonen regelt. En dat aanpassen, is voor ons echt een taboe.’

Pure provocatie

Magnette haalt ook uit naar de ‘coronapremie’ die het VBO heeft voorgesteld bij bedrijven die tijdens het coronajaar 30 procent meer omzet hebben gedraaid. '250 euro bruto op twee jaar. Dat is echt lachen met de mensen. Pure provocatie. Dus hebben we artikel 14 uit de loonwet ingeroepen: als het 0,4 procent is voor de lonen, dan ook voor de dividenden.'

Het is geen echte crisis, hooguit wat spanningen. We wisten allemaal dat dit een moeilijk dossier zou zijn Paul Magnette Voorzitter PS

Hij rekent nog op een laatste kans om de onderhandelingen recht te trekken. ‘Anders is het sociale oorlog. Overal. Dat is niet wat wij willen, hé. Wij willen een akkoord.’