Het is nu of nooit voor paars-groen

Met de verkiezing van Georges-Louis Bouchez tot voorzitter van de MR krijgt informateur Paul Magnette (PS) een momentum om een paars-groene regering in de steigers te zetten. De cruciale vraag: wat doet Open VLD?

De 33-jarige Georges-Louis Bouchez werd vrijdag met 62 procent van de stemmen tot de nieuwe voorzitter van de Franstalige liberalen gekozen. Na de PS, Ecolo en de sp.a is de MR zo de vierde partij die na de verkiezingen van 26 mei van voorzitter is gewisseld. Door de machtswissel bij de MR ontstaat voor informateur en PS-voorzitter Paul Magnette een momentum voor de vorming van een paars-groene regering. ‘Vooraleer je kan springen, moet je weten wie de voorzitters zijn’, is te horen.

Officieel praat Magnette met alle partijen en dus ook met de N-VA, maar het is een publiek geheim dat zijn voorkeur naar een paars-groen project uitgaat. Zijn inhoudelijke nota die afgelopen week is uitgelekt, stond dan wel niet op paars-groen papier gedrukt, maar de richting was duidelijk. Ook de uitlatingen van Open VLD-kopstuk Bart Somers afgelopen weekend pasten in die logica. De Vlaamse viceminister-president verklaarde op VTM dat ‘een blinde ziet dat de N-VA absoluut naar de oppositie wil’.

We hebben vertrouwen in onze onderhandelaars. Egbert Lachaert Kamerfractieleider Open VLD

De uitspraken van Somers vielen slechts bij een deel van de liberalen, maar de rangen zijn intussen gesloten. Ja, de nota van Magnette is imbuvable, maar hij is slechts een aanzet voor onderhandelingen. ‘We hebben vertrouwen in onze onderhandelaars’, zo drukte Kamerfractieleider Egbert Lachaert - een koele minnaar van paars-groen - het donderdag uit in de Kamer. Paars-geel heeft zijn voorkeur, maar paars-groen is niet uitgesloten.

Bouchez zei gisteren bij zijn presentatie als nieuwe partijchef bereid te zijn met de N-VA te werken als die partij vooruit wil in sociaal-economische dossiers. Als de Vlaams-nationalisten alleen over een communautaire hervorming willen praten, 'zal dat niet met de MR zijn'.

Voorzitter CD&V

Bij de PS beseffen ze dat ze het ijzer moeten smeden als het heet is. De informatieopdracht van Magnette loopt tot 9 december, maar bij de Franstalige socialisten vragen ze zich hardop af of ze zo lang moeten wachten om de formatie van een paars-groene regering op te starten. De datum van 9 december werd gekozen omdat tegen dan ook de voorzittersverkiezingen bij CD&V achter de rug zijn.

De christendemocraten blijven evenwel achter het standpunt van hun federale onderhandelaar Koen Geens staan dat de twee grootste partijen - de PS en de N-VA - een regering moeten vormen. De nieuwe voorzitter, of dat nu Joachim Coens of Sammy Mahdi wordt, zal daar weinig aan veranderen. CD&V is mathematisch niet nodig voor paars-groen, al beschikt de constellatie zonder de partij slechts over een zeer krappe meerderheid. De sp.a, Groen en Open VLD bezetten bovendien slechts 29 van de 88 Vlaamse zetels en komen dus niet eens in de buurt van een Vlaamse meerderheid, al is die wettelijk niet nodig.

Vaart maken

Maar nu Bouchez tot MR-voorzitter is verkozen en er bij Open VLD geen veto is uitgesproken tegen paarsgroen overwegen de Franstalige socialisten volgende week al de forcing te voeren. ‘Het is nu of nooit voor paars-groen’, is te horen. Als de liberalen willen meedoen, is het ook goed om vaart te maken. In maart staan er voorzittersverkiezingen gepland en zowel voorzitster Gwendolyn Rutten als de Franstalige socialisten willen de regeringsonderhandelingen uit het vaarwater van die stembusgang houden.

Past Open VLD voor een paars-groen avontuur, dan moet de formatie weer helemaal van vooraf aan beginnen. Minister van Binnenlandse Zaken en CD&V-kopstuk Pieter De Crem hintte gisteren op dat scenario. Volgens hem loopt het ‘bobijntje’ van Magnette af en moet de N-VA het initiatief krijgen. N-VA-voorzitter Bart De Wever moet dan uitzoeken of hij een meerderheid kan vinden voor de constitutionele hervormingen waar zijn partij op blijft inzetten.