Het kraakt en het piept in de Wetstraat

Paars-geel is dood en begraven, heeft de Parti Socialiste duidelijk gemaakt. Maar ook paars-groen ligt in de lappenmand.

PS-luitenant Rudy Demotte maakte vanmorgen nog eens heel duidelijk dat de PS geen regering met de N-VA zal vormen. Door ze als een ‘Mission impossible’ te omschrijven gaf hij paars-geel de doodsteek. De PS houdt zo de druk hoog op de liberalen en CD&V om voor paars-groen te kiezen. Het alternatief is dat er vervroegde verkiezingen komen. Dat zou desastreus zijn voor de Vlaamse partijen, tenzij dan voor het Vlaams Belang, bleek uit een recente peiling van Het Laatste Nieuws.

De informatieopdracht werpt zijn vruchten af, want de maskers zijn aan het vallen. Georges-Louis Bouchez Informateur

Door oekazes te lanceren lijkt de PS in Vlaanderen een averechts effect uit te lokken. Zowel bij Open VLD als bij CD&V was er gisteren kritiek op het feit dat de PS het werk van de informateurs Georges-Louis Bouchez (MR) en Joachim Coens (CD&V) doorkruist. Maar PS-voorzitter Paul Magnette loopt er lastig bij omdat MR-voorzitter Bouchez als informateur niet voortwerkt op de paars-groene nota die Magnette als informateur had opgesteld. Elke dag dat het langer duurt, dreigt paars-groen wat meer te vervliegen.

Bouchez liet weten ‘acte te nemen’ van het veto van Demotte tegen de N-VA, maar hij zette daarbij vooral zijn eigen rol in de verf. ‘De informatieopdracht werpt zijn vruchten af, want de maskers zijn aan het vallen. De informateur neemt acte van het veto van de PS en stelt vast dat het zeven maanden heeft geduurd voor het werd uitgesproken’, klonk het. De bewering dat de maskers zijn gevallen leidde tot hoongelach bij de PS.

Effectentaks

Ondanks de schermutselingen zat Magnette gisteren weer samen met de informateurs, die nu focussen op de budgettaire en fiscale plannen. De PS-voorzitter zegt niet te mikken op nieuw beleid voor 5 à 8 miljard euro. Hij wil die plannen beperken tot 1 à 1,5 miljard euro. Aan de inkomstenzijde wil hij een reanimatie van de effectentaks, de door het Grondwettelijk Hof vernietigde belasting die de regering-Michel had ingevoerd voor beleggingsportefeuilles van meer dan 500.000 euro. Daarnaast willen de socialisten de tweede fase van de vennootschapsbelasting uitstellen.

Dat de N-VA voorstelt de Zweedse recepten te hernemen vinden de socialisten ‘niet meer geloofwaardig’. ‘In plaats van een begroting in evenwicht na te laten hebben ze een put van 11 miljard euro gegraven’, klinkt het. Dat de N-VA verder het mes wil zetten in de gezondheidszorg, de werkloosheidsuitkeringen en het brugpensioen is voor de PS een bewijs dat er met de N-VA geen zaken te doen zijn. N-VA-voorzitter Bart De Wever hoopt zo wel de liberalen en CD&V aan zijn zijde te krijgen. Zolang er geen nieuwe leider bij Open VLD opstaat die de richting aangeeft, zal Magnette blijven duwen op paars-groen, is de inschatting bij de N-VA.

Bij de PS wordt gehoopt dat de informateurs nu de conclusie trekken dat paars-geel echt geen optie is, want Magnette wil geen nieuw rondje met de N-VA draaien. ‘Dat is tijdverlies’, klinkt het aan de Keizerslaan. Maar ook Magnette lijkt weinig in beweging te krijgen voor paars-groen. Het alternatief van vervroegde verkiezingen wordt dan wel serieus genomen door de andere partijen, ook de PS beseft dat dat geen uitweg is. Integendeel, een nieuwe overwinning van het Vlaams Belang zou het land volledig blokkeren.