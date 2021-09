Het normale leven keert vandaag bijna volledig terug

Op 1 september gaat een rits coronamaatregelen op de schop. In de scholen is er weer voltijds contactonderwijs, het sluitingsuur op café verdwijnt en telewerk is niet meer de norm. Een overzicht.

Vandaag kunnen alle 1,2 miljoen Vlaamse leerlingen opnieuw naar school. Ze krijgen net als aan het einde van vorig schooljaar voltijds les in de klas. Kinderen in de lagere school hoeven geen mondmasker meer te dragen, besliste het onderwijsveld midden augustus.

Voor jongeren in het middelbaar geldt wel een mondmaskerplicht, al mag hun masker in de klas of bij sportlessen wel af. In Brussel geldt die versoepeling in Nederlandstalige scholen door de slechtere coronacijfers nog niet: voor kinderen vanaf het vijfde leerjaar is het mondmasker verplicht.

Werk en privé

In de privésfeer gelden vanaf vandaag geen maatregelen meer, besliste het vorige Overlegcomité. Op feesten in besloten kring, zoals familiefeesten of huwelijk, moeten we geen mondmasker meer dragen. Ook de regel van 1,5 meter afstand verdwijnt.

De aanbeveling om te telewerken wordt geschrapt voor Vlaanderen en Wallonië. Voor bedrijven in Brussel blijft telewerk wel aangeraden en dus ook voor de Vlamingen en Walen die er werken.

Café en restaurant

Vanaf vannacht hebben cafés en restaurants geen verplicht sluitingsuur meer. Op het aantal mensen dat samen aan een tafel mag zitten, staat geen limiet. Dat was tot nu toe beperkt tot acht. Ook aan de toog zitten mag opnieuw. Enkel bij het binnenkomen van de zaak of om naar het toilet te gaan moet het mondmasker op. Het personeel moet in de binnenruimtes een mondkapje dragen.

Evenementen

Hoewel dancings pas op 1 oktober opnieuw openen, kan een dansfeestje wel weer, op voorwaarde dat daarvoor een uitnodiging verzonden wordt. Voor zulke bijeenkomsten gelden dezelfde regels als voor officiële evenementen, zoals concerten, sportwedstrijden, festivals. In binnenruimtes zijn tot 200 mensen zonder regels toegelaten, buiten loopt dat op tot 400.

Ook boven die limieten zijn evenementen zonder regels mogelijk. Zo zijn meer mensen toegelaten als aan de ingang een coronapas vertoond kan worden. Wie hersteld is van corona, al twee weken volledig gevaccineerd is of een negatieve test kan voorleggen, krijgt zo'n pas. Kan die niet opgevraagd worden, dan blijven de mondmaskers en afstandsregels verplicht.

Op de trein

In de publieke ruimte blijven de mondmasker- en afstandsregels van toepassing. Het gaat om winkels, markten en kermissen, het openbaar vervoer, betogingen en publieke gebouwen zoals bibliotheken en zwembaden.

