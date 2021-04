Het smalle CD&V-pad naar het Grondwettelijk Hof

Veertigplusser, christendemocrate, vijf jaar parlementaire ervaring en liefst een rechtendiploma. Is het normaal dat slechts een tiental mensen in aanmerking kwam om de volgende rechter in het Grondwettelijk Hof te worden?

Binnen anderhalve maand, op 17 juni, wordt voormalig CD&V-parlementslid Trees Merckx-Van Goey 70 jaar. Het zou geen nationaal nieuws zijn, moest ze geen rechter zijn in het Grondwettelijk Hof en op die dag op pensioen moeten. Het komt, op basis van de verkiezingsuitslag van mei 2019, aan CD&V toe om een nieuwe rechter voor te dragen. Donderdag raakte bekend dat de partij voormalig Vlaams minister Joke Schauvliege voordraagt, met als tweede optie voormalig Senaatsvoorzitster Sabine De Bethune.

Beiden zijn geselecteerd uit een longlist die eigenlijk heel kort was. Want er zijn best wat voorwaarden om de volgende rechter in het Grondwettelijk Hof te kunnen worden. Omdat minstens vier van de twaalf rechters vrouwen moeten zijn en er nu maar vier zijn, moet ook de volgende rechter een vrouw zijn. Ze moet bovendien minstens vijf jaar in een parlement gezeteld hebben en minstens 40 jaar oud zijn.

Parlementsleden hoeven geen rechtendiploma te hebben om rechter te worden, al kan het gebrek daaraan tot problemen leiden.

En dan zijn er de ongeschreven tradities. Die stellen dat om alle strekkingen in de maatschappij te weerspiegelen de politieke partijen, afhankelijk van hun sterkte in de Kamer, om beurten kandidaat-rechters mogen voordragen. Parlementsleden hoeven geen rechtendiploma te hebben om rechter te worden, al kan het gebrek daaraan tot problemen leiden. Het was een van de struikelblokken waarop de Ecolo-politica Zakia Khattabi botste toen ze vorig jaar tevergeefs probeerde rechter in het hof te worden.

Alles wijst er op dat CD&V-voorzitter Joachim Coens van in het begin van plan was een juriste te kiezen, al is het maar om een nieuwe hetze te vermijden. Al die voorwaarden - vrouw, CD&V-parlementslid met vijf jaar ervaring, veertigplusser, juriste - maken dat slechts een tiental mensen in aanmerking komt voor de job.

Rookverbod, BHV en eindtermen

Dat is best opmerkelijk voor een instelling die belangrijk is. Het was het Grondwettelijk Hof dat het algemeen rookverbod in de horeca oplegde, dat de regering opdroeg de verschillen tussen arbeiders en bedienden weg te werken, de opdracht gaf een oplossing voor de tweetalige kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde te zoeken en in januari nog een streep trok door het gebricoleer van de Vlaamse regering met de digitale elektriciteitsmeter met terugdraaiende teller. Later dit jaar wordt een uitspraak over de eindtermen verwacht, die bepalen wat onze kinderen leren op school.

Los van de vraag wie straks rechter wordt wordt, leidt de vervanging van Merckx-Van Goey het tot een andere belangrijke vraag. Is de manier waarop we in België rechters voor het Grondwettelijk Hof aanstellen wel de juiste?

James Madison

Om die vraag te beantwoorden, moeten we terug naar het begin. Dat een rechter controleert of wetten de grondwet niet schenden, is een Amerikaanse uitvinding, legt professor grondwettelijk recht Stefan Sottiaux (KULeuven) uit. James Madison, een van de founding fathers van de Verenigde Staten, was bij het schrijven van de Amerikaanse grondwet beducht voor de tirannie van de meerderheid. Daarom moesten ook minderheden beschermd worden tegen onredelijke beslissingen van het parlement. Die bescherming gebeurt in de Verenigde Staten van in het prille begin via rechtbanken, met helemaal bovenaan het Supreme Court.

Dat een rechter controleert of wetten de grondwet niet schenden, is een Amerikaanse uitvinding.

Ook in het Verenigd Koninkrijk waren rechters, die de ongeschreven ‘common law’ toepassen, doorgaans de beschermers van burgers tegen de koning, legt Sottiaux uit. In Frankrijk was dat omgekeerd. Daar beschermden rechters het ancien regime en zag de burger zich na de Franse revolutie net verdedigd in het parlement.

Op het Europese continent kregen de meeste landen daarom pas grondwettelijke hoven na de Tweede Wereldoorlog. In Duitsland, Spanje en Italië was een van de belangrijke gedachtes achter een grondwettelijk hof dat dat een terugkeer naar de dictatuur - en de almacht van een tirannieke meerderheid in het parlement - moest voorkomen door de grondrechten te bewaken. De tweede beweegreden was dat veel Europese landen federale staten werden, waarbij een scheidsrechter nodig was om conflicten tussen deelstaten uit te klaren. In die logica werd in 1980 het Arbitragehof in de Belgische grondwet geschreven, in dezelfde staatshervorming die België gewesten gaf.

Tot op dat moment was de enige die mocht beslissen of een Belgische wet de grondwet respecteerde het parlement zelf. Alleen dreigde na 1980 die ‘theorie van de onschendbaarheid van de wet’ problemen te veroorzaken omdat zowel de Kamer en de Senaat als de latere deelstaatparlementen die beoordeling tegelijk zouden mogen maken. De interpretatie van de grondwet zou dan alle richtingen kunnen uitschieten. Om die reden was het Arbitragehof nodig. Het zou later uitgroeien tot het Grondwettelijk Hof.

Vrees voor een 'gouvernement des juges'

Die voorgeschiedenis verklaart de manier waarop al bijna een halve eeuw de rechters worden benoemd. Zes ervan zijn voormalige topmagistraten of hoogleraren. De zes andere zijn voormalige parlementsleden. Dat historisch compromis kwam er omdat het parlement in 1980 macht moest afgeven. Er was toen wat schrik voor een ‘gouvernement de juges’, zegt voormalig socialistisch vicepremier en hoogleraar grondwettelijk recht Johan Vande Lanotte. Wie kandidaat is, moet bovendien groen licht krijgen van een tweederdemeerderheid in het federaal parlement.

Het is die procedure die geleid heeft tot de kritiek dat de aanstelling tot rechter bij het Grondwettelijk Hof in België is gedegradeerd tot een politieke benoeming. Zowel Sottiaux als Vande Lanotte is het daar niet mee eens.

Je kan het Grondwettelijk Hof niet vergelijken met een gewone rechtbank die uitspraak doet over burenruzies of het verkeersreglement. Stefan Sottiaux Grondwetspecialist

‘Je kan het Grondwettelijk Hof niet vergelijken met een gewone rechtbank die uitspraak doet over burenruzies of het verkeersreglement’, zegt Sottiaux. ‘Het doet uitspraak over vage morele beginselen. Waar botst, in het geval van onverdoofd slachten, het recht op religie met dierenwelzijn?’

‘Het zijn vragen die het recht overstijgen’, vindt ook Vande Lanotte. ‘Vanaf wanneer rechtvaardigt het recht op leven een verbod op abortus? Die vraag is juridisch gestructureerd, maar eigenlijk gaat ze over ethiek en politiek.’

Zakia Khattabi en Mia De Schamphelaere

Daarom heeft het Grondwettelijk Hof legitimiteit nodig, zowel bij de burgers als bij de politiek zelf. En daarom vindt zowel Sottiaux als Vande Lanotte het een goed idee dat het parlement de rechters aanstelt en dat de politieke partijen om beurten kandidaten voordragen.

‘Je wil geen twaalf ‘woke-activisten’ als rechter’, zegt Sottiaux, ‘net zomin als je twaalf katholieke aartsconservatieven wil'. Beiden vinden het daarom goed dat de politieke partijen om beurten kandidaten mogen voordragen, maar tegelijk een minimum van consensus moeten zoeken omdat ook het parlement met een tweederdemeerderheid akkoord moet gaan.

Het is die procedure die maakte dat het Vlaams Belang nog nooit een rechter voordroeg. Maar het is evengoed die procedure die tot gevolg had dat de N-VA en het Vlaams Belang met de steun van enkele andere parlementsleden sterk genoeg stonden om de kandidatuur van de Ecolo-politica Khattabi te kelderen.

Dat was geen primeur. In 2007 kantte de Senaat zich tegen de kandidatuur van de christendemocrate Mia De Schamphelaere, die als te katholiek-conservatief werd gezien. Het werd uiteindelijk Trees Merckx, die dus straks op pensioen gaat.

Spanje en Turkije

De beurtrol van partijvoordrachten, gecombineerd met de tweederdemeerderheid in het parlement, moet met andere woorden een subtiel evenwicht in stand houden. ‘Een van de grote kritieken in Spanje is dat zoiets nooit gelukt is’, merkt Vande Lanotte op, ‘waardoor het hooggerechtshof er door velen als centralistisch en franquistisch wordt beschouwd, wat tot een gebrek aan legitimiteit in Catalonië leidt'. Een ander voorbeeld is Turkije. Het grondwettelijk hof verbood er in 1998 de Welvaartspartij, waar huidig president Tayyip Recep Erdogan toen lid van was, omdat ze de scheiding tussen moskee en staat niet volgde. Als reactie werd Erdogans huidige partij, de AKP, opgericht. Nog een voorbeeld is de Franstalige Canadese deelstaat Québec, waar volgens Vande Lanotte argwaan heerst over het hooggerechtshof.

De beurtrol van partijvoordrachten, gecombineerd met de tweederdemeerderheid in het parlement, moet een subtiel evenwicht in stand houden.

Link met parlement

Dat het parlement de rechters voordraagt, lijkt daarom niet tot veel controverse te leiden bij grondwetsspecialisten. De discussie wordt levendiger zodra ze gaat over wie in aanmerking komt om rechter te worden. Moeten het voormalige parlementsleden zijn? Volgens professor emeritus André Alen- die jarenlang op het kabinet van Wilfried Martens en Jean-Luc Dehaene werkte, de wetgeving op het Grondwettelijk Hof mee voorbereidde en tot eind vorig jaar het Hof ook voorzat - wordt het niet makkelijk die regeling te wijzigen. Hij pleitte er vorig jaar wel voor om de voorwaarden te verstrengen en alleen parlementsleden met een rechtendiploma die twee termijnen uitdeden - tien jaar - toe te laten tot het hof.

De logica daarbij is die van het historisch compromis dat in 1980 werd gemaakt. Dat gaat terug naar de onderhandelingen over het Egmontpact en Stuyvenbergakkoord. Het parlement heeft de macht om wetten te toetsen aan de grondwet afgestaan aan het Grondwettelijk Hof en heeft er daarom nog altijd een link mee. Al erkent Alen dat die link met de helft van de rechters vrij ruim is ingevuld.

Vande Lanotte heeft er niets op tegen dat de helft van de rechters voormalige parlementsleden moeten zijn, maar zou het ook niet erg vinden moest die voorwaarde vervallen. De vrees voor een 'gouvernement de juges' van destijds is weggeëbt, denkt hij.

Sottiaux vindt die voorwaarde zelfs absurd. Hij pleit ervoor dat het parlement gewoon de beste juristen van hun generatie naar het hof stuurt, of ze nu magistraat, advocaat, hoogleraar, bedrijfsjurist, ambtenaar, ngo-medewerker of kabinetsmedewerker zijn. Zoiets zou dan moeten na hoorzittingen in het parlement. Voor dat laatste pleiten ook Alen en Vande Lanotte.

Juristen?

En moeten de parlementsleden die rechter willen worden juristen zijn? Net als Alen vindt Sottiaux van wel. ‘Je gaat in een ziekenhuis toch ook alleen maar artsen en geneesheren aanstellen?’ Hij wijst erop dat het Grondwettelijk Hof almaar vaker rekening moet houden met Europees recht en mensenrechtenverdragen, wat juridisch heel technisch kan worden.

Als rechter moet je rust en bezadigdheid kunnen ontwikkelen. Dat is niet aan mij besteed. Johan Vande Lanotte Ex-politicus en grondwetspecialist

Vande Lanotte vindt van niet en ziet er een ‘overschatting van de juristen’ in. ‘Ik lig daar niet wakker van’, zegt hij. ‘Het juridisch-technische werk wordt toch voorbereid door de referendarissen.’