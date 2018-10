Zondag doen we meer dan een gemeenteraad verkiezen. We sluiten vier verkiezingsloze jaren af en nemen de aanloop naar mei 2019.

Ze zijn alweer voorbij, die 51 maanden zonder verkiezingen. Zondag verkiezen we de politici die het dichtst bij ons staan en ook het meest vertrouwen inboezemen. In de jaarlijkse bevraging door de Vlaamse overheid zegt 50 procent van de Vlamingen veel tot heel veel vertrouwen te hebben in hun gemeentebestuur. Voor de Vlaamse en federale regering is dat maar een kwart.

Het verklaart waarom in veel gemeenten - buiten Antwerpen en Gent - lokale verkiezingen vrij saai kunnen zijn. Meer dan driekwart van de Vlamingen is volgens diezelfde statistieken tevreden over de huisvuilophaling, het lokale sport- en cultuuraanbod en het openbaar groen. Wat we morgen zullen zien, is in veel gevallen niet de grote ideologische clash die zich aandient in de regionale, de federale en de Europese verkiezingen van mei volgend jaar.

De eerste seconden van de campagne voor mei 2019 beginnen zondagavond te tikken, als de uitslag binnen is.

Maar de uitslag van zondagavond luidt wel het startschot voor die campagne in. Er zijn veel vragen die ertoe doen. Wordt dit de eerste keer dat de N-VA onder het voorzitterschap van Bart De Wever minder stemmen haalt dan de vorige keer? En zo ja, wat doet dat met de N-VA? Knakt zondagavond de carrière van federaal vicepremier Kris Peeters (CD&V)? Moet premier Charles Michel (MR) nog zeven maanden voortregeren met gewonde dieren in zijn ploeg? Worden de Vlaamse en de federale regeringen herschikt, omdat Bart Tommelein (Open VLD), Marie Christine Marghem (MR) en Steven Vandeput (N-VA) burgemeester worden?

Eindigt de carrière van de sp.a-boegbeelden Johan Vande Lanotte en Renaat Landuyt, die respectievelijk zeiden te zullen opstappen als ze géén burgemeester worden of één stem minder halen dan in 2012? Wrikt de uiterst linkse PVDA, die in Vlaanderen geen enkel parlementslid en slechts 13 van de 7.389 gemeenteraadsleden telt, zich los uit de politieke marginaliteit? Veert extreemrechts weer op? Welke partijvoorzitter - want er is er altijd minstens één - stapt op? Is er een Arco-effect, waarbij CD&V, de N-VA en Open VLD stemmen verliezen, zoals de Arco-actiegroepen het willen?

Wordt in Franstalig België de PS afgestraft voor de Publifin- en Samusocial-schandalen of vindt de kiezer dat zelfs dit soort graaierij niets uitmaakt? Kan de PS opnieuw met de MR door een deur en besturen ze straks misschien samen Luik, waar het van de geruchten over zo’n samenwerking gonst? Of opnieuw in Brussel-Stad? Of zelfs in Charleroi, waar Paul Magnette zijn volstrekte meerderheid dreigt te verliezen? Sterven de moslimpartijen, die even opgang maakten, in Brussel een stille dood? Wie staat bij Franstalig links op als de kandidaat-premier tegen Charles Michel? Schuift in Vlaanderen het stemgedrag nog verder op naar centrumrechts en in Wallonië nog meer naar centrumlinks, met alle moeilijkheden voor de regeringsvorming in 2019?