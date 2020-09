Het stuift in de Kamer: 'Een schaamteloze degradatie van de democratie'

Vandaag is het politieke jaar in het federale parlement opnieuw op gang getrapt. Dat premier Sophie Wilmès (MR) niet opnieuw het vertrouwen zal vragen van de Kamer leidt tot heel wat amok. 'Dit is schandalig.'

'Een schaamteloze degradatie van de democratie', riep N-VA-fractieleider Peter De Roover naar Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD). 'U bent er een farce van aan het maken.'

Zoals verwacht heeft het donderdag gestoven in de Kamer. Premier Wilmès moet dan normaal gezien opnieuw het vertrouwen van het halfrond vragen. Dat had ze zes maanden geleden beloofd toen het federale parlement haar het vertrouwen schonk om de coronacrisis te bestieren.

In het licht van de lopende onderhandelingen over een nieuwe regering beslisten de Vivaldi-partijen evenwel die vertrouwensstemming uit te stellen tot 1 oktober. Ze verwachten tegen dan een nieuwe regering te kunnen aanstellen en hadden gehoopt om zo een scène in de Kamer te vermijden.

Toekomstige oppositie versus Vivaldi

Maar dat was buiten de toekomstige oppositie gerekend. Dat er geen stemming of een regeringsverklaring komt, stuit op groot ongenoegen bij de N-VA, het Vlaams Belang en de PVDA/PTB. 'Dit is schandalig', riep Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken.

Het kwam zelfs tot een rechtstreeks akkefietje tussen De Roover en Dewael. Toen De Roover de parlementsvoorzitter confronteerde met de belofte van Wilmès wees die erop dat die vraag later in de vergadering aan bod zou komen. Maar daar liet De Roover het niet bij. Terwijl Dewael wilde overgaan tot de eedaflegging van nieuwe parlementsleden en het woord aan een rebelse De Roover weigerde te geven, bleef die briesen. 'U vraagt nieuwe parlementsleden om de grondwet na te leven, maar u leeft die zelf niet na', riep hij.

De Roover vroeg daarop prompt een schorsing van de plenaire vergadering, waarna hij alsnog het woord kreeg van Dewael. 'Mevrouw Wilmès, ik heb in de media moeten lezen dat u door doet tot 1 oktober. Wat bent u van plan? Wordt het misschien 15 of 30 oktober. Hoe lang gaat u dit doortrekken? Wat bent u bovendien van plan in die tussenperiode?'