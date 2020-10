Het verfoeide L-woord waart weer rond

Door de razendsnelle opmars van de corona-epidemie wordt niet uitgesloten dat deze week nationaal bijgeschakeld wordt. In afwachting van de aangekondigde coronabarometer regent het lokaal aparte ingrepen. Valt een tweede nationale lockdown te vermijden?

Het gaat hard met de coronacijfers. Gemiddeld telt België elke dag ruim 4.000 positieve gevallen - met pieken boven 6.000 besmettingen, 125 ziekenhuisopnames en 16 overlijdens. Bij de huidige kracht van de epidemie verdubbelt het aantal nieuw vastgestelde gevallen om de acht dagen, het aantal ziekenhuisopnames om de tien en het aantal mensen op intensieve zorg - nu 243 - om de achttien.

Turbo op het virus

Waarom die verdubbelingstijd? Het coronavirus verspreidt zich exponentieel. De stijging van de cijfers gaat steeds sneller tot het helemaal uit de hand loopt. De kracht van de turbo op het virus is daarom cruciaal voor beleidsmakers.

Een extra element is dat het fenomeen van superverspreiding - een kleine groep besmette mensen veroorzaakt een ruime meerderheid van de nieuwe infecties - een enorme hefboom zet onder de epidemie als die een bepaald niveau bereikt.Volgens Steven Van Gucht, viroloog bij Sciensano, kan het aantal nieuwe positieve gevallen per dag eind deze week de kaap van 10.000 ronden. Een zorgwekkende evolutie daarbij is dat jongere generaties het virus steeds vaker aan meer kwetsbare ouderen doorgeven.Dat verhoogt de druk op de ziekenhuizen. 'In het huidige tempo kunnen eind deze maand 500 mensen op intensieve zorg liggen en kan dat in november snel naar 1.000 gaan. We zijn dan niet ver verwijderd van de piek tijdens de eerste golf.' Bij dat laatste hoort de nuance dat mensen nu veel sneller worden opgenomen dan in het voorjaar. Toen ging het echt om de allerzieksten, nu worden ook minder zieke patienten uit voorzorg opgenomen.

10.000 Dagelijkse coronagevallen Blijft de epidemie voortwoeden zoals nu, dan komen we deze week uit op 10.000 nieuwe gevallen per dag.

De pieken boven 6.000 gevallen per dag steken de ogen uit. Bij de eerste piek in maart waren er nooit meer dan 2.500 gevallen per dag - met op de piek bijna 6.000 mensen in het ziekenhuis en ruim 1.200 op intensieve zorg.

Dat wil niet zeggen dat de toestand in de ziekenhuizen per definitie veel erger wordt. Beide periodes vergelijken is lastig. De virusvoorspellers die de overheid bijstaan, berekenden dat er in het voorjaar veertig keer meer besmettingen waren in de samenleving dan effectief gedetecteerd. Dat wordt door het vele testen nu op een factor zeven geschat. Kortom: in het voorjaar was het virus meer in omloop.

Op intensieve zorg is momenteel 13 procent van de covidcapaciteit (op een maximumaantal van 2.100 bedden volgens het spreidingsplan van de ziekenhuizen) bezet. Sinds de uitbraak in maart zijn branddeuren in de samenleving gezet, waardoor de lokale brandhaarden minder snel een bosbrand over het hele grondgebied worden.

De federale regering zou midden volgende week de regel van vier en de beperkingen voor de horeca evalueren. Dan zou duidelijk worden of de maatregelen effect hebben.

Lockdown

Door de verontrustende situatie klinkt her en der het L-woord. Valt een tweede nationale lockdown te vermijden? De overheid kon in maart weinig anders dan een lockdown invoeren omdat ons land overrompeld werd door het coronavirus, nadat dat zich via teruggekeerde skiërs razendsnel verspreid had.

Het idee is dat zo'n lockdown nu te vermijden valt. Ook is de wetenschappelijke consensus gegroeid dat de strenge lockdown van in het voorjaar overdreven was.

Het reproductiegetal - het aantal mensen dat een besmet persoon gemiddeld aansteekt - was in België toen gezakt naar 0,7. Ook landen met een softere lockdown, waar de winkels bijvoorbeeld openbleven, kwamen uit op dat cijfer. De prioriteiten van de regering-De Croo zijn de scholen en bedrijven openhouden en vermijden dat de gezondheidszorg niet kan volgen.

Met de coronabarometer, die vrijdag klaar zou zijn, kunnen delen van het land openblijven, terwijl in het zwaar getroffen Brussel strengere regels gelden.

De federale regering zou midden volgende week de vrijdag ingevoerde regel van vier en de beperkingen voor de horeca evalueren. Dan zou duidelijk worden of de maatregelen effect hebben. Frank Vandenbroucke (sp.a), de minister van Volksgezondheid, herhaalt dat de federale maatregelen het minimale zijn en dat lokale besturen in overleg met Binnenlandse Zaken bijkomende regels kunnen opleggen. Omdat dokale besturen en Vlaanderen een tand bijschakelen, is de vraag of de federale regering tot volgende week kan wachten.

De burgemeesters en de provincies hebben nog altijd geen vast handboek. De coronabarometer, met provinciale kleurcodes die de kracht van de epidemie weergeven en bijbehorende coronaregels - is in principe vrijdag klaar. Het idee is dat delen van het land kunnen openblijven - in delen van Vlaanderen woedt het virus veel minder erg - en in het zwaar getroffen Brussel veel strengere regels gelden. In de hoofdstad is nog amper twijfel dat de sluiting van de cafés niet volstaat.

Duitsland

Duitsland is het voorbeeld. Daar wordt op lokaal niveau het blok erop gelegd als in een week meer dan 50 besmettingen per 100.000 inwoners zijn vastgesteld. Burgemeesters staan persoonlijk minder in de wind als ze kunnen terugvallen op zo'n barometer, is de idee. Omdat ze nu op eigen houtje over (semi-)lockdowns beslissen, loopt de besluitvorming mogelijk vertraging op.