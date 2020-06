‘Het versnipperde beleid heeft mensenlevens gekost'

‘De versnippering van het beleid is tijdens de coronacrisis pijnlijk duidelijk geworden’, zegt minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). ‘Het besluitvormingsproces verloopt te traag. We spelen precies Wimbledon in slow motion.’

Ooit was ze de people’s princess, vandaag is ze de meest omstreden politica van de Wetstraat. Als minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is Maggie De Block het gezicht van alles wat goed én slecht loopt in de strijd tegen het coronavirus. Haar spontane uitspraak ‘blijf in uw kot’ werd de evergreen doorheen de crisis. Maar omdat veel moeilijk liep - denk aan de tekorten aan beschermingsmateriaal en aan de toestand in de rusthuizen - zijn veel mensen bijzonder kwaad op haar. Aan zulke emoties heeft De Block weinig boodschap. ‘Als je emotioneel bent, moet je geen dokter worden. Dan kan je niemand opensnijden, laat staan dat je het juiste kan doen en die mens weer kan dichtnaaien.’

In paniek is De Block naar eigen zeggen nooit geweest, al waren er eind maart veel zorgen. ‘Ik heb van één ding wakker gelegen: ik wilde niet dat er, zoals in Italië, keuzes moesten worden gemaakt tussen welke mensen we redden en welke niet. Als dat hier was gebeurd, zou ik dat als een groot falen hebben aangevoeld. Samen met Duitsland zijn we een van de enige West-Europese landen die geen mensen naar het buitenland hebben moeten brengen om er behandeld te worden.’

Tijdens het gesprek neemt De Block plots een boekje van een stapel. ‘Dit is het dagboek dat ik sinds eind januari bijhoud. Niet dat ik het opnieuw lees of het nodig heb omdat mijn geheugen niet werkt, maar soms komt het van pas’, lacht ze. Midden januari, toen duidelijk werd dat een nieuw virus China in zijn greep had, begon haar kabinet samen met de federale overheidsdienst Volksgezondheid een antwoord op corona voor te bereiden. Om geen paniek te veroorzaken werd aan de voorbereidingen weinig ruchtbaarheid gegeven. Dat het erg zou worden, werd volgens De Block pas duidelijk toen het virus in Italië veel doden begon te maken.

België is een van de zwaarst getroffen landen. Heeft u het virus onderschat?

Maggie De Block: ‘Het virus heeft iedereen misleid. In de eerste rapporten van de Chinezen stond steevast dat het virus besmettelijker was dan het SARS-virus, maar minder dodelijk dan de griep. Vervolgens spraken de Chinezen over een milde griep. Pas toen in Italië veel doden begonnen te vallen, werd iedereen opgeschrikt. Maar de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) en de Europese Commissie bleven zeggen dat het vrij verkeer van goederen en personen gevrijwaard moest blijven. Het voortschrijdend inzicht heeft ons van gedachte doen veranderen. Als ik in iets teleurgesteld ben, is het wat de WGO en de Europese Commissie voor ons hebben gedaan. Dat was, op wat rapporteren en adviseren na, niet veel.’



Toen het virus zich in België begon te verspreiden sprak u van ‘paniekzaaierij’. Heeft u, gezien de vele slachtoffers die er zijn gevallen, spijt van die uitspraak?

Het is misgelopen in de rusthuizen. Daar heb ik als federaal minister niks over te zeggen.

De Block: ‘Maar er was ook veel paniekzaaierij. Er werden beelden getoond van Italianen die aan het hamsteren waren. Dan beginnen mensen dat hier ook te doen. Er zijn mensen die allicht voor vijf jaar wc-papier hebben. Ik ergerde me toen aan allerhande mensen die van alles stonden te roepen en waar ik op moest reageren. De tijd die je bijvoorbeeld in het parlement moet luisteren naar wat er allemaal in de kranten wordt geschreven kun je echt beter gebruiken.’



Het wordt u ook kwalijk genomen dat u de Franstalige viroloog Marc Wathelet op Twitter een dramaqueen noemde. Had u dat wel moeten doen?

De Block: ‘Dat ging niet over zijn persoon, maar over zijn voorspellingen. Die waren apocalyptisch. Volgens hem zou ons gezondheidssysteem instorten en zouden we niet iedereen kunnen verzorgen. Met dat soort paniek bereik je niets. Een dokter en een verpleegkundige werken door als een patiënt aan het sterven is, een minister moet dat ook doen.’



Aan de vooravond van de corona-uitbraak stelde u dat we er klaar voor waren. Achteraf kan je alleen vaststellen dat we onvoldoende voorbereid waren.

De Block: ‘Alles is gedaan om de ziekenhuizen klaar te stomen voor de coronagolf. Ze hebben standgehouden, wat bewijst dat we voldoende waren voorbereid. Het is wel misgelopen in de rusthuizen. Daar heb ik als federaal minister niets over te zeggen, dat is een bevoegdheid van de gemeenschappen.’



Waarom heeft niemand tijdig naar die woon-zorgcentra gekeken?

De Block: ‘De deelstaten hebben ons gezegd dat ze de nodige instructies naar de rusthuizen hadden gestuurd. In Vlaanderen zijn die behoorlijk goed opgevolgd, in Wallonië en Brussel is nooit goed bekeken of ze werden uitgevoerd. Nu blijkt dat verschillende rusthuizen dat niet konden. Anders dan in Vlaanderen was er een grote personeelsuitval omdat de werknemers schrik hadden. Er vallen doden, zeiden de regionale ministers op de Interministeriële Conferentie. Combien? Ça on ne sait pas, was het antwoord. Als je dat niet weet, zit je met een probleem.’



Schermvullende weergave De dagboeken van De Block. ©JONAS LAMPENS

(begint in haar vuilnisbak te frommelen) ‘Ik heb daarnet nog wat cijfers bekeken. In de Waalse rusthuizen heeft 17 procent van de bewoners met symptomen positief getest op corona. In Vlaanderen was dat 9 procent. Alles samen bleken meer rusthuisbewoners positief in Wallonië dan in Vlaanderen. Er was overal een probleem, maar in Wallonië werd het pas zeer laattijdig gedetecteerd waardoor het zich kon blijven verspreiden.’



De ziekenhuizen werden tijdig omgebouwd, maar op het vlak van beschermingsmateriaal en voldoende testen heeft de overheid steken laten vallen.

De Block: ‘Het is in eerste instantie aan de ziekenhuizen om voldoende beschermingsmateriaal in te slaan. Maar ze werden geconfronteerd met geblokkeerde leveringen. Het meeste materiaal komt uit China. Maar omdat het coronavirus daar was uitgebroken, is China gestopt met leveren. China heeft ons eind januari zelfs gevraagd beschermingsmateriaal op te sturen. Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn daar op ingegaan. Ik heb dat geweigerd.’



‘De markt was ontwricht. Bovendien gaven de leveranciers voorrang aan grote bestellingen. Om op te kunnen tegen Duitsland en Frankrijk hebben we al in januari beslist dat de FOD Volksgezondheid bestellingen voor heel het land zou doen. Maar die maskers naar hier krijgen was een ander paar mouwen. Veel landen hadden hun grenzen gesloten en Frankrijk en Duitsland weigerden nog materiaal op hun grondgebied de grens te laten oversteken. Dan wordt het moeilijk.’



In 2018 hebt u de nationale voorraad mondmaskers laten vernietigen omdat die vervallen was. Als u die had vervangen, hadden we besmettingen en doden kunnen vermijden.

De Block: ‘We dachten dat we de tijd hadden een rolling stock te ontwikkelen, waarbij de voorraden in de ziekenhuizen worden aangelegd en de oudste maskers worden gebruikt zodat ze niet kunnen vervallen. Maar toen viel de regering en werd de regering er een van lopende zaken, waardoor we die aankopen niet meer konden doen.’



Ik neem de verantwoordelijkheid op voor mijn beleid. Voor wat goed is en voor wat beter kon. J’assume.

‘Wat me stoort, is dat men soms doet alsof alleen wij door het coronavirus werden getroffen en alleen wij maskers tekort hadden. Dat was een wereldwijd probleem. Uiteindelijk zijn er in de ziekenhuizen geen mensen geweest die zonder beschermingsmateriaal hebben moeten werken. De woon-zorgcentra zijn helaas een ander verhaal.’



Niet alleen was er een tekort aan beschermingsmateriaal, ook de teststrategie stond niet op punt. Toen het virus in ons land was, werden veel te weinig mensen getest, waardoor het zich snel kon verspreiden. Nogmaals: waren we wel zo goed voorbereid?

De Block: ‘De Risk Assessment Group (RAG, een van de adviesorganen die de overheid bijstond doorheen de crisis, red.) had in navolging van de WGO en Europa een strenge testdefinitie opgesteld. Alleen wie uit een risicogebied kwam, dat was aanvankelijk alleen China en een beperkt aantal Italiaanse dorpen, kon worden getest. Dat was te streng, is achteraf gebleken. Maar sowieso zat er niet veel rek op dat systeem. Viroloog Marc Van Ranst heeft gezegd dat hij in zes dagen tijd de voorraad voor zes maanden heeft opgebruikt. Dat is een serieuze voorraad, hè. Extra reagentia, de chemische stoffen die nodig zijn om testen uit te voeren, bleken zeer moeilijk te bestellen. Heel de wereld was er naar op zoek.’



Kunnen we een tweede golf vermijden?

De Block: ‘Virologisch de veiligste weg is in lockdown blijven tot er een vaccin is, maar dat is niet haalbaar. Daarom hebben we de maatregelen versoepeld, maar we laten niet alles toe. Als iemand positief test, gaan we zijn contacten na en vragen we die mensen zich te isoleren. We werken ook aan een second line of defence, waarbij we uitbraken zo snel mogelijk proberen te detecteren. Als in een streek te veel besmettingen zijn, moeten wijken of dorpen misschien tijdelijk in lockdown gaan.’



‘Er was de afgelopen week kritiek omdat er te weinig voorbereidingen zijn gebeurd om die tweede golf te voorkomen. Dat klopt niet: we zijn al vrij vergevorderd. Maar zoiets implementeren kost in dit land tijd. Zolang je pas een beslissing kunt nemen als negen ministers die bevoegd zijn voor zorg het op de Interministeriële Conferentie met elkaar eens zijn, verloopt het besluitvormingsproces te traag. We spelen precies Wimbledon in slow motion. Daar komt geen kat naar kijken, behalve als een spectaculair punt wordt gemaakt. De versnippering is pijnlijk duidelijk geworden. Ze heeft, zeker in de woonzorgcentra, levens gekost.’



Om daar iets aan te doen pleit Margot Cloet van de zorgkoepel Zorgnet-Icuro ervoor de hele gezondheidszorg naar de gewesten over te hevelen. U wilt naar het schijnt de materie herfederaliseren?

De Block: ‘Ik zie sommigen (de CD&V’ers Joachim Coens en Wouter Beke, red.) onnozele teksten schrijven over hoe de tandpasta niet weer in de tube kan worden gestoken. Maar ik heb dat nooit gezegd. De gemeenschappen zijn bevoegd voor de ouderenzorg en de zorg voor personen met een handicap. Die bevoegdheden kunnen daar gerust blijven. De ziekenhuizen zou ik federaal houden.’



‘Voor de versnipperde deelbevoegdheden zou ik een duidelijke keuze maken: of Vlaams of federaal. Ik heb ervoor gezorgd dat een ambulance een vast tarief aanrekent. Maar ik krijg brieven van mensen die klagen dat het geen vast tarief is. In hun geval gaat het over een niet-dringende verplaatsing met een ziekenwagen en dat is een bevoegdheid van de regio’s. Daar word je toch zot van? De mensen begrijpen dat niet, want het is niet te begrijpen. Maak dat toch opnieuw federaal, net zoals de revalidatieziekenhuizen. Het zijn ziekenhuizen, wat zit dat bij de regio’s te doen? Ook preventie zou beter een meer federale bevoegdheid worden. De preventie tegen darmkanker in Vlaanderen moet niet anders zijn dan die in Wallonië.’



U bent het gezicht geworden van alles wat verkeerd is gelopen. Aan Franstalige zijde werd meermaals uw ontslag gevraagd. Heeft u eraan gedacht om op te stappen?

De Block: ‘Een overwinning heeft vele vaders. Als het niet loopt zoals gepland, is het altijd zoeken naar een zondebok. De toestand in de rusthuizen werd mij aangewreven. Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) ontkent dat negen ministers bevoegd zijn voor zorg. Volgens hem is er maar één: ik. De rest is volgens hem alleen bevoegd voor preventie. Ik doe alle moeite van de wereld om de gemeenschappen te helpen. Ik neem verantwoordelijkheid op die ik niet zou moeten opnemen en dan krijg ik nog eens de schuld ook. Dat is een beetje te gemakkelijk.’



Wijst u op uw beurt niet te gemakkelijk naar de regio’s?

De Block: ‘Nee, ik wil hier echt niet gezegd hebben dat wij alles goed hebben gedaan en alle fouten bij de gemeenschappen zitten. Als we alles op voorhand hadden geweten, hadden we bijvoorbeeld grote voorraden aan beschermingsmateriaal aangelegd. Ik neem verantwoordelijkheid op voor mijn beleid. Voor wat goed is en voor wat beter kon. J’assume.’



Denkt u nog minister te kunnen worden in een nieuwe regering?

De Block: ‘Als ik er een kansspel van maak, is de kans groter dat ik geen minister meer word dan wel. Wie zegt dat mijn partij in de volgende federale regering zit? En wie zegt dat ze voor mij kiezen? Ik ben geen lichtgelovig wicht dat daar van uitgaat. En wie zegt dat ze voor mijn departement kiezen? Want ik ga geen minister worden van eender wat. Defensie of Financiën interesseren me niet. Ik doe dit omdat het mijn passie is. Ik heb me nog geen seconde beklaagd dat ik voor deze post heb gekozen. Corona heeft dat niet veranderd.’



Maggie heeft misschien nog zin, maar de magie is al lang uitgewerkt.