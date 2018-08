Het waarschuwingssalvo van de herfederalisering

Met de opeenvolgende staatshervormingen kregen de deelstaten telkens meer bevoegdheden. In naam van de efficiëntie klinkt in de Wetstraat nu de roep om de omgekeerde beweging te maken. ‘Ik dacht dat er alleen ruimte was voor regionalisering, maar ik voel aan dat dat enorm is gekanteld’, zei Open VLD-vicepremier Alexander De Croo onlangs in La Libre Belgique. ‘Veel van mijn collega’s bij andere partijen zeggen dat ik gelijk heb, maar ze durven daar niet publiek voor uit te komen.’