‘Historische hervormers? Laten we serieus blijven'

Volgens econoom Bart Van Craeynest is het te verantwoorden dat de regering-Michel hervormingen verkiest boven een begrotingsevenwicht. ‘Maar we zijn nog niet halfweg met de nodige hervormingen.’

Premier Charles Michel (MR) zette hem afgelopen zaterdag in De Tijd weg als de man die ‘n’importe quoi’ vertelt. Omdat hij argumenteerde dat de regering van de socialistische premier Elio Di Rupo (PS) meer heeft gedaan om de begroting te saneren dan de huidige federale ploeg. Econoom Bart Van Craeynest moet eens lachen als we hem vragen wat hij daarvan vindt. ‘Ik vond het straf. En vreemd.’

Michel stelt dat zijn regering het tekort met 1,8 procent deed dalen, terwijl het begrotingstekort onder Di Rupo met 1 procent kromp. Op basis van die cijfers heeft Michel toch meer gedaan?

Bart Van Craeynest: ‘Dat klopt, maar die cijfers zeggen niets. Ze worden zwaar beïnvloed door de economische conjunctuur en de rente op de schuld. De vraag is wat de bijdrage van de regering tot het cijfer was. Om dat te weten moet je kijken naar het structurele primaire saldo, waarbij je de conjunctuur, de rente en eenmalige ingrepen buiten beschouwing laat. Dan heeft Di Rupo de begroting met ongeveer 1 procent verbeterd. Onder Michel is de impact van het beleid zo goed als nul tot licht positief. Het IMF, de Europese Commissie én het Planbureau bevestigen dat.’

De meerderheidspartijen roepen de impact van de aanslagen en de brexit aan om te verantwoorden waarom ze de begroting deze legislatuur niet meer in evenwicht kunnen brengen. Terecht?

Van Craeynest: ‘Dat argument mist geloofwaardigheid. Er is extra geld naar veiligheid gegaan, maar geen gigantische bedragen. En de echte impact van de brexit moet nog komen. Zelfs als er een kleine negatieve impact was, dan valt die in het niet bij de veel grotere positieve impact van de groei en de lage rentelasten, die tot een bodemniveau zijn gezakt. De kans is klein dat een volgende regering dezelfde gunstige factoren kent.’

Is de conclusie dan dat de regering-Di Rupo beter heeft gepresteerd dan de regering-Michel?

Van Craeynest: ‘Over de hele lijn? Dat zou ik ook niet durven te zeggen. De regering-Michel heeft wel degelijk bespaard, maar ze heeft het geld gebruikt om belastingen te verlagen. En dat is, door de hoge belastingdruk, perfect verdedigbaar. Vanuit economisch standpunt doet het er ook niet veel toe of de begroting dit of volgend jaar of nog een jaar later in evenwicht is. Structurele hervormingen, die ertoe leiden dat meer mensen werken, zijn veel belangrijker. Pensioenhervormingen zullen onze pensioenen betaalbaar houden, een begrotingsevenwicht niet.’

Met de arbeidsdeal probeert de federale regering ook hervormingen door te voeren.

Van Craeynest: ‘Ja. Maar als Michel hervormingen zo belangrijk vindt, waarom wacht hij dan tot het einde van de legislatuur met zijn arbeidsdeal? Hij had die vier jaar geleden moeten sluiten, want het duurt enige tijd voor arbeidsmarkthervormingen hun effect hebben. Door te wachten hebben we kostbare tijd verloren.’

Hoe beoordeelt u de maatregelen uit de arbeidsdeal?

Van Craeynest: ‘Het is een mooie deal met een paar belangrijke stappen, maar de focus op de vele openstaande vacatures is fout. Natuurlijk moet daar wat aan worden gedaan, maar het is niet het grote probleem van ons land. Het is veel belangrijker om zo veel mogelijk mensen aan de slag krijgen. Niet alleen werklozen, maar ook inactieven zoals bruggepensioneerden, langdurig zieken of mensen die gewoon thuis blijven. In de Scandinavische landen zijn zo’n 8 op de 10 mensen op beroepsactieve leeftijd aan de slag, bij ons zijn dat er nog geen 7 op de 10. Maar we hebben wel een even sterke welvaartsstaat uitgebouwd. Om op hetzelfde niveau te geraken moeten in ons land 900.000 mensen meer werken. De ambitie om daar wat aan te doen ontbreekt. En dat geeft de regering ook toe. De deal moet volgend jaar 12.500 jobs opleveren. Je moet ergens beginnen, maar dat is (twijfelt)…