Hoe Francken zijn boekje te buiten ging

In de officiële Europese cenakels sprak Theo Francken deze week dezelfde forse taal als tijdens het mediaoptreden dat hem in nesten bracht. Dat blijkt uit het gelekte verslag dat De Tijd kon inkijken.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) moest donderdag in het parlement op het strafbankje na zijn omstreden doortocht op het Europese toneel. Premier Michel (MR) en de coalitiepartners lieten verstaan dat Franckens uitspraken over 'pushbacks' - migrantenbootjes op weg naar Europa terugsturen - niet het Belgische regeringsstandpunt zijn.

Tijdens het debat wilde Open VLD-fractieleider Patrick Dewael weten wat Francken nu op de raad van ministers van Binnenlandse Zaken gezegd had. Het antwoord: Francken zei binnenskamers precies hetzelfde als buiten aan de pers. Dat blijkt uit het gelekte verslag waar De Tijd de hand op kon leggen. 'De illegale migratie naar Italië en Griekenland moet stoppen. Mensen die gered worden in de Middellandse Zee moeten teruggestuurd worden naar Afrika en het Midden-Oosten', luidt het. 'We erkennen dat er een juridisch probleem is met artikel 3 van het Europees Mensenrechtenverdrag (dat uitwijzing verbiedt naar landen waar een risico op foltering bestaat, red.), maar we moeten een manier vinden om dat te omzeilen. Migratie kan tot het einde van de EU leiden en zonder akkoord eindigen we met een miniversie van de Schengenzone voor vrij verkeer. Daarom moeten we evolueren naar het Australische model en enkel nog echte vluchtelingen accepteren. We moeten mikken op een deal met Tunesië om teruggestuurde mensen op te nemen, vergelijkbaar met het EU-Turkije-akkoord uit 2016', aldus nog Francken.

Het verslag bevat ook een woordenwisseling tussen Francken en Europees commissaris Dimitris Avramopoulos. Francken onderbreekt de commissaris als die wijst op de het constructieve karakter van de vergadering en de vooruitgang die is gemaakt inzake de hervorming van het Europese asielsysteem. Francken betwist het positieve slotwoord van Avramopoulos, net omdat heel wat lidstaten op de vergadering lieten verstaan dat er geen basis is voor een akkoord.

Ngo's

In de marge van de vergadering haalt Francken ook fors uit naar de ngo's. Dat doet hij bij zijn oproep aan de lidstaten om België te steunen in de rechtszaak met een Syrisch gezin dat procedeert tegen een door België geweigerd humanitair visum. 'Dat is belangrijk omdat verschillende ngo's de ambitie hebben de Europese grenzen volledig open te gooien door het uitreiken van humanitaire visa in alle ambassades in de wereld verplicht te maken', luidt het.

Francken deed zijn oproep voor pushbacks en een Tunesië-deal dus ook tijdens een officieel politiek conclaaf. Beide voorstellen stemmen niet overeen met de Belgische regeringslijn. Die pleit voor oplossingen om mensen te blijven beschermen die dat nodig hebben, net als voor meer samenwerking met de derde landen zoals Turkije. Dat Francken een deal met Tunesië op tafel legde, was een brug te ver. 'Het is niet alleen juridisch onrealistisch, Tunesië zal hier ook nooit aan meewerken', klinkt het in Belgische regeringskringen.