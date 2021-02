Hoe de politiek geloofwaardiger met haar centen kan omgaan

De zaak-El Kaouakibi heeft het debat doen losbarsten over een herziening van de partijfinanciering en meer politieke transparantie. Buitenlandse voorbeelden leren dat eenvoudige ingrepen een wereld van verschil kunnen maken.

In de nasleep van de heisa over de financiële steun die Sihame El Kaouakibi in de aanloop naar de verkiezingen van 2019 van Open VLD kreeg, is een discussie losgebarsten over de partijfinanciering. Zowat iedereen is het erover eens dat de Belgische partijen, die voor het overgrote deel met belastinggeld worden gefinancierd, te veel geld krijgen.

Over hoe het anders moet, lopen de meningen fel uiteen. De Tijd lijst een aantal buitenlandse best practices voor partijfinanciering en financiële transparantie op die makkelijk kunnen worden overgenomen.

1) Stimuleer partijen leden te werven

Na verschillende politieke schandalen, zoals de Agusta-affaire, werd beslist dat Belgische partijen slechts in zeer beperkte mate giften mogen aanvaarden. Giften van bedrijven zijn zelfs verboden. Ter compensatie werden de partijdotaties in het leven geroepen, die intussen goed zijn voor 82 procent van de inkomsten van de Vlaamse partijen. Jaarlijks kunnen die rekenen op zo’n 40 miljoen euro die rechtstreeks uit de staatskas komt, blijkt uit een studie van de hogeschool Vives.

Hoeveel elke partij krijgt, hangt af van het aantal behaalde stemmen en het aantal verkozenen in het parlement. Daardoor moeten partijen alleen op de verkiezingen focussen en nauwelijks nog andere inkomsten zoeken. Dat het anders kan, leert het Duitse voorbeeld. Ook in de Bondsrepubliek gelden er beperkingen op giften van personen en bedrijven en betaalt de overheid een groot deel. Duitse partijen krijgen een financiële toelage per stem die ze bij verkiezingen krijgen, maar ook per betalend partijlid.

Politicoloog Fouad Gandoul brak in 'De afspraak op vrijdag' een lans om in ons land hetzelfde te doen. Dat zou er volgens hem toe leiden dat partijen meer aandacht besteden aan hun relatie met de leden, wat de kloof tussen de burger en de politiek kan verkleinen. Partijen krijgen dan sterkere aandeelhouders tegenover wie de partijtop zich moet verantwoorden. Bovendien krijgen partijen die niet in het parlement zitten een kans om te groeien.

2) Verplicht partijen geld gericht in te zetten

Hoeveel geld de partijen aan verkiezingen kunnen besteden, is op papier strikt geregeld. Maar de heisa rond El Kaouakibi maakt duidelijk dat partijen die regels soepel kunnen interpreteren. Het Vlaams Parlementslid kon in de aanloop naar de verkiezingen van 2019 rekenen op 30.000 euro van de partij om een medewerker te betalen, maar moest dat volgens Open VLD niet aangeven als verkiezingsuitgave. De regels zijn ruim te interpreteren en de controle erop is uiterst beperkt.

Nederland, waar de partijen veel minder overheidssteun krijgen, hanteert een strakkere regeling. De partijen kunnen er slechts een deel van de subsidies gebruiken voor het betalen van het personeel en de verkiezingen. De rest is voor de studiedienst, de jongerenorganisatie en buitenlandse activiteiten. Dat leidt er bijvoorbeeld toe dat Nederlandse partijen, anders dan Belgische, hun studiedienst niet kunnen schrappen om er Facebook-advertenties mee te financieren en campagnemedewerkers mee te bezoldigen.

3) Maak campagne-uitgaven publiek

Wie kandidaat is bij verkiezingen, moet aangeven hoe zijn campagne werd gefinancierd en welke uitgaven zijn gedaan. Die aangiftes zijn in een korte periode na de verkiezingen te raadplegen op de rechtbank van eerste aanleg. Het Rekenhof gaat na of aan de formaliteiten is voldaan. Het parlement moet de aangiftes uiteindelijk goedkeuren.

Zoals de zaak-El Kaouakibi duidelijk maakt, is het erg moeilijk om na te gaan of de regels effectief werden gevolgd. Dat het anders kan, leert het Verenigd Koninkrijk. Daar is online tot op de euro na te gaan wie geld heeft gestort aan een partij en welke uitgaven er tegenover staan. Het gaat om uitgaven die in de honderdduizenden ponden oplopen, maar ook om verplaatsingsvergoedingen van minder dan 1 pond. De facturen voor grotere uitgaven zijn online raadpleegbaar.

4) Wees transparant

De meeste informatie over het inkomen van partijen en politici is publiek beschikbaar, maar alleen voor wie er hard naar zoekt. Hoeveel een Kamerlid verdient, is bijvoorbeeld na te gaan via het Statuut van het lid van de Kamer. Maar zonder hulp van een expert is het onbegonnen werk het exacte bedrag vast te leggen. Het Europees Parlement leert dat het anders kan. Op zijn website staan de bedragen die de Parlementsleden krijgen zorgvuldig opgelijst.