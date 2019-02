Hoe een 17-jarig meisje klimaat boven op de politieke agenda plaatst

De Wever lijnrecht tegenover Almaci

Een duel gisteren tussen de voorzitters van de N-VA en Groen in ‘Terzake’ bracht weinig toenadering. Bart De Wever benadrukte nog eens dat hij niet gelooft dat we over zeven jaar zonder kernenergie kunnen. ‘Het is je reinste fantasie dat we het met windmolens redden.’ Hij gelooft in een moderne versie van de CO2-neutrale nucleaire energie, maar dan is wel een oplossing voor het kernafval vereist. Investeren in ‘clean energy’ kan een opportuniteit voor Europa zijn, vindt hij.

Groen-kopvrouw Meyrem Almaci ziet niets in de ‘verouderde technologie’ van kerncentrales. Ze merkt op dat reactoren van de nieuwe generatie duurder uitvallen of uitgesteld worden. ‘Dat businessmodel werkt niet meer.’ Ze ziet meer heil in het promoten van ecofiscaliteit, in het ontraden van banken om investeringen in fossiele brandstoffen te financieren en in een hogere factuur voor ‘grote vervuilers’. Voor chemiebedrijven zoals Ineos, dat zwaar in Antwerpen investeert, wil ze een groener traject afspreken.