Hoe politiek zich steeds weer in eigen voet schiet

Ben Weyts zet met zijn kritiek op de 'paaspauze' in het onderwijs zijn partijgenoot Jan Jambon in zijn hemd.

Het blijft verbazen hoe partijvoorzitters, regeringsleiders en ministers zich blijven profileren in aanloop naar Overlegcomités over corona. Want ze krijgen steevast het deksel op de neus.

Met de stijgende coronacijfers voor ogen, moest je stekeblind zijn om niet te beseffen dat er iets moest en zou gebeuren. En zoveel opties waren er niet, zoals viroloog Steven Van Gucht op voorhand had meegegeven. Toch weerhield het partijvoorzitters, regeringsleiders en ministers er niet van, om zich weer volop te profileren.

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert startte nog niet zo lang geleden een campagne tegen de avondklok, maar inmiddels was de vraag eerder of de avondklok niet moest worden vervroegd. Uiteindelijk blijft alles bij het oude en zwijgt Lachaert.

Het is ook vaste prik geworden dat MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez stampei maakt, als er een verstrenging van de corona-maatregelen zit aan te komen. De voorzitter van de Franstalige liberalen profileert zich als de tegenstander van de virologen, die volgens hem geen oog hebben voor het mentaal welzijn van de bevolking en al evenmin voor de economie. Maar nu is er dan toch een lockdown, zoals de virologen wilden.

Na de beslissing van de regering-De Croo tweette Bouchez dat de lockdown een 'drieledige mislukking' is. Alsof de Franstalige liberalen geen deel uitmaken van Vivaldi, of van de Waalse regering en de Franse gemeenschapsregering. Maar blijkbaar is dat het nieuwe normaal, dat meerderheidspartijen de eigen regeringsbeslissingen afvallen. Al te vaak wordt dat vergoeilijkt, omdat het weer Bouchez is.

Ook de N-VA profileert zich voortdurend. In de aanloop naar het Overlegcomité had de N-VA opnieuw duidelijk gemaakt dat het openhouden van het onderwijs hun ultieme gevecht zou zijn. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft daar veel krediet mee opgebouwd in de coronacrisis. Vriend en vijand vindt dat Weyts gelijk heeft en dat het openhouden van de scholen de prioriteit moet zijn.

Maar Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) kwam van een kale reis terug. Net zo min als hij er vorige keer in was geslaagd om de terrassen open te krijgen voor de paasvakantie, slaagde hij er in het Overlegcomité nu ook niet in om de scholen open te houden voor de paasvakantie.

Volgens N-VA-kringen speelden premier Alexander De Croo (Open VLD) en zijn rechterhand Frank Vandenbroucke (sp.a) het handig. 'De federalen hebben eerst de Walen op de knieën gezet en dan de Duitsers afgedreigd. Als die de scholen zouden openhouden, zou de grens met Duitsland worden gesloten. En dan stond Jambon helemaal alleen', zo klinkt het bij de N-VA. De alliantie van de deelstaten hield dus niet lang stand.

Achteraf liet Weyts in het Vlaams Parlement zijn frustratie de vrije loop. 'De Ikea open, maar scholen gesloten: dat begrijp ik niet', zo haalde hij uit. Maar naar wie? Voor partijgenoot Jan Jambon was het genânt, want die was als Vlaams minister-president op het Overlegcomité akkoord gegaan met de beslissingen rond de sluiting van de scholen. Jambon herhaalde nog dat het openhouden van de scholen het standpunt was van de Vlaamse regering. 'Ik betreur het voor het basis- en lager onderwijs', zo etaleerde Jambon zijn politieke nederlaag.

Politicoloog Dave Sinardet merkte in een tweet op dat eigenlijk alle politieke partijen, buiten het Vlaams Belang en PVDA, mee aan tafel van het Overlegcomité zaten, toen de beslissingen zijn genomen, die zich opdrongen na de alarmerende evolutie van de corona-cijfers. Maar het weerhoudt de betrokken partijen blijkbaar steeds minder om die maatregelen nadien ook te verdedigen.