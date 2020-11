Hoe wordt buitenlands vastgoed binnenkort belast?

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem gaat in de loop van de komende weken een oplossing voorleggen aan de regering.

Wat is het probleem?

Ander vastgoed dan uw gezinswoning moet u altijd opnemen in uw jaarlijkse belastingaangifte. Wat u moet aangeven verschilt naargelang het pand in België of buiten de landsgrenzen gelegen is. Gebruikt u een tweede verblijf zelf of verhuurt u een woning in België aan een particulier, dan volstaat het dat u het kadastraal inkomen (ki) aangeeft. U wordt belast op het geïndexeerde kadastraal inkomen, verhoogd met 40 procent. Alleen als de huurder een woning voor zijn beroep gebruikt of u verhuurt aan een vennootschap moet u de werkelijke huurinkomsten aangeven.

Hebt u een tweede verblijf in het buitenland? Als u dat zelf gebruikt, dan moet u volgens de letter van de wet de brutohuurwaarde aangeven. Dat zijn de huurinkomsten die u zou kunnen opstrijken mocht u de woning het volledige jaar verhuurd hebben. Verhuurt u een woning in het buitenland, dan moet u altijd de daadwerkelijk ontvangen huur aangeven. En dat is nadelig: het Belgische zal lager liggen dan de werkelijke huur(waarde) voor buitenlands vastgoed.

Het Hof van Justitie oordeelde dat die taxatie in strijd is met het vrij verkeer van kapitaal, wat betekent dat België moet zijn wetgeving wijzigen om die ongelijke behandeling weg te werken. Intussen aanvaardt de fiscus wel dat u voor enkele landen het buitenlands equivalent van het Belgische kadastraal inkomen gebruikt. Dat is het geval voor Nederland (waardering onroerende zaken of WOZ-waarde), Frankrijk (base d’imposition), Spanje (valor cadastral) en met Italië (rendita castral). Ligt de woning in een land dat geen equivalent van ons ki kent, dan mag 22,5 procent van de brutohuur(waarde) aangegeven worden. Dat uitgangspunt werd in 2017 aanvaard door het hof van beroep in Luik en volgt ook uit een mededeling van de Europese Commissie van 22 maart 2012.

Int België veel belastingen op buitenlands vastgoed?

‘Een aanpassing van de belastbare grondslag voor buitenlands vastgoed zal eerder beperkte gevolgen hebben voor de belastinginkomsten voor de overheid’, zegt Jef Wellens, fiscalist bij Wolter Kluwer. ‘Een aangifte van buitenlands vastgoed betekent niet automatisch dat het ook effectief in België wordt belast.’ Of dat gebeurt, hangt af van het feit of België met dat land een dubbelbelastingverdrag heeft gesloten. Met populaire vakantielanden zoals Frankrijk, Spanje, Italië en Portugal. Daarin staat dat het land waarin het vastgoed gelegen is de belasting mag heffen en België en vrijstelling van belasting moet geven.

Maar dat betekent niet dat de aangifte helemaal geen gevolgen heeft: het kan leiden tot hogere belastingen op uw andere inkomsten waarop u wel in België belasting betaalt. Dat komt omdat er in België een vrijstelling is met wat men in het vakjargon ‘progressievoorbehoud’ noemt. Er wordt met de buitenlandse inkomsten rekening gehouden om het belastingtarief te bepalen dat op uw andere inkomsten zal worden toegepast. Hoe meer buitenlandse inkomsten u geniet, hoe hoger de belastingdruk zal zijn die op uw andere inkomsten zal worden toegepast. Is er geen dubbelbelastingverdrag - zoals met Monaco - dan wordt de in België verschuldigde belasting gehalveerd.

Wat kan een oplossing zijn?

‘De meest praktische oplossing lijkt me om slechts een fractie van de buitenlandse huur(waarde) belastbaar te stellen’, zegt Jef Wellens, fiscalist bij Wolters Kluwer. ‘Dat kan 22,5 procent zijn zoals het hof van Luik vooropstelde, of bijvoorbeeld 25 of 30 procent.’

‘Er wordt dan nog altijd een onderscheid gemaakt op basis van de grondslag waarop de belasting wordt berekend. Het Belgische ki is gebaseerd op de huurwaarden van 1975, de buitenlandse huurwaarde zou dan die van 2020 zijn, die dan met een forfait verlaagd wordt. Dit lijkt me nog altijd problematisch in het licht van het vrij verkeer van kapitaal’, zegt Michel Maus, fiscaal advocaat bij Bloom Law Firm. ‘Je zou dat kunnen opvangen met een negatieve indexatiecoëfficiënt die het buitenlands huurinkomen opnieuw verlaagt tot het niveau van 1975’, zegt Wellens.