Hof van beroep fluit voortvarende fiscus terug

De fiscus ging zijn boekje te buiten door bij een huiszoeking briefwisseling tussen een echtpaar en zijn raadslieden te kopiëren en die te gebruiken. Dat besliste het Antwerpse hof van beroep in een arrest met precedentswaarde.

De zaak draait om een echtpaar dat samen bestuurder was van drie vennootschappen. Die kregen in 2018 de fiscus over de vloer tijdens een visitatie, een soort huiszoeking. De fiscale controle mondde uit in aanzienlijke belastingaanslagen, waardoor de bedrijven failliet gingen. In 2020 klopte de fiscus opnieuw aan bij het echtpaar, met de vraag naar al hun bankgegevens. De belastingdienst oordeelde een tijd later echter dat de man en de vrouw niet alle gevraagde informatie hadden verschaft en kondigde aan rechtstreeks naar de betrokken banken te stappen. Het echtpaar liet daarop de rechtbank de fiscus een verbod opleggen om dat te doen.

Het Antwerpse arrest is om meerdere redenen belangrijk en schept een precedent.

De fiscus zal het arrest mogelijk aanvechten bij Cassatie en denkt aan nieuwe wetgeving.

Maar een maand later ontdekten beiden dat de overheid in 2020 een tweede visitatie had uitgevoerd bij een van de drie intussen failliete vennootschappen, in aanwezigheid van de curatoren. Daarbij had de fiscus een kopie genomen van alle gegevens op de computers van het bedrijf, zelfs van de mailbox van een van de bestuurders, met vertrouwelijke briefwisseling tussen het echtpaar en zijn advocaten. Bovendien bleek de belastingdienst die briefwisseling opgenomen te hebben in een proces-verbaal.

Zuiveren

Het echtpaar vroeg de fiscus daarop de door het beroepsgeheim van de advocaat beschermde documenten uit het fiscale dossier te halen, maar de fiscus ging daar niet op in. Een goed jaar geleden stapte het echtpaar dan in kort geding naar de rechtbank om de overheid te dwingen het dossier te zuiveren. Het vroeg de bestanden in bewaring te geven bij een neutrale persoon (technisch een sekwester) zodat de stafhouder van de balie ze kon filteren.

Zowel in eerste aanleg in Antwerpen (in januari) als voor het Antwerpse hof van beroep (in september) oordeelden de magistraten dat de vordering van het echtpaar gegrond was. Ze stelden een gerechtsdeurwaarder aan als gerechtelijk sekwester en de stafhouder van de balie van de provincie Antwerpen kon het dossier zuiveren. De fiscus kreeg ook een dwangsom opgelegd van 1.000 euro per dag vertraging bij het overmaken van al het betwiste materiaal aan de deurwaarder.

Mensenrechten

Alleen de motivering was anders. In eerste aanleg vond de rechter onder meer dat sprake was van een schending van de bepalingen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens rond vertrouwelijke briefwisseling en het recht op verdediging. Het hof ging minder ver en had het over mogelijke ‘ernstige schade’ door het optreden van de fiscus en mogelijke schending van de grondrechten van het echtpaar of het beroepsgeheim van advocaten.

Het arrest is niet zonder belang. In een artikel in het blad Fiscale Actualiteit merkt advocate Stéphanie Cassimon, destijds verbonden aan het kantoor Cresco maar intussen aan het Antwerpse kantoor Tuerlinckx Tax Lawyers dat het echtpaar bijstond, op dat de Orde van Vlaamse Balies na gelijkaardige feiten al eerder aandrong op een rol voor de stafhouder voor de zuivering van dossiers met door de fiscus bij een controle in beslag genomen documenten die mogelijk vertrouwelijk zijn. Die visie wordt nu voor het eerst door een hof van beroep bevestigd.

Trendbreuk

Het is voor zover bekend het eerste arrest waarbij een hof van beroep een toetsing doorvoert na de feiten, als een belastingplichtige pas enkele maanden na een visitatie te weten komt dat de fiscus mogelijk bestanden op ongeoorloofde wijze heeft gekopieerd en die als munitie kan gebruiken. In die zin is de beslissing een trendbreuk tegenover andere hoven van beroep, die eerder hadden geoordeeld dat er in zulke gevallen geen mogelijkheid meer was om de fiscus terug te fluiten.

Zo'n machtsoverschrijding is onaanvaardbaar in een rechtsstaat. Stéphanie Cassimon Advocaat (ex-Cresco, nu Tuerlinckx Tax Lawyers)

Cassimon heeft het in het artikel over een ‘machtsoverschrijding’ door de fiscus die ‘onaanvaardbaar is in een rechtsstaat, wat het hof van beroep onomwonden bevestigt’. Ze betreurt alleen dat de belastingplichtige zijn rechten ad hoc moet afdwingen zonder dat de fiscus afgeremd wordt door een duidelijk wettelijk kader en pleit dan ook voor een wettelijk verankerd beschermingsmechanisme.

'Veel problemen'

Haar confraters Jan Tuerlinckx, een van de oprichters van het kantoor, en Jan Van Hemelen, specialist mensenrechten in fiscale aangelegenheden, zeggen dat het arrest ‘de fiscus voor ontzettend veel problemen stelt’ en mogelijk ook van toepassing kan zijn voor andere beroepsgroepen dan advocaten.