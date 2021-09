Hoge Gezondheidsraad adviseert derde prik 85-plussers

Wie in een rusthuis verblijft of ouder is dan 85 zou een derde coronaprik moeten krijgen, adviseert de Hoge Gezondheidsraad.

De ministers van Gezondheid in ons land komen woensdag bijeen om te beslissen of ouderen voor de derde keer een coronavaccin zouden moeten krijgen. Eerder beslisten ze dat 350.000 tot 400.000 mensen die door een ziekte of een eerdere behandeling kampen met lagere immuniteit.