Hoge Gezondheidsraad stelt totaalverbod op alcoholreclame voor

Alcohol is in België trouwens de op drie na belangrijkste oorzaak van mortaliteit en morbiditeit bij personen.

Kanker

De maatstaven voor consumptie die het vaakst worden vermeld (2 à 4 glazen per dag) zijn naar beneden bijgesteld wegens bepaalde risico's zoals kanker die vroeger werden onderschat. Volgens de Raad zijn tien eenheden per week de limiet. Dat komt overeen met tien glazen wijn van 10 centiliter of tien glazen bier van het type pils van 25 centiliter. Elke overschrijding van deze standaard telt mee. Die consumptie moet over de week worden verspreid en daarbij moeten er ook dagen zonder alcohol worden ingelast. Bovendien, en ook voor een jonger publiek dat aan 'binge drinking' doet, wordt meer dan vier (voor vrouwen) of zes (voor mannen) standaardeenheden in minder dan twee uur stellig afgeraden.