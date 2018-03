Hoge Raad Financiën tekent twee trajecten voor begrotingsevenwicht

De Hoge Raad voor Financiën (HRF), het adviesorgaan inzake de begroting, heeft twee trajecten geformuleerd om de begroting tegen 2020 structureel in evenwicht te brengen, zoals bepaald in het Stabiliteits- en Groeipact.

In het eerste voorstel wordt de grootste inspanning geleverd in 2019 - een verkiezingsjaar. In het tweede traject wordt de inspanning evenredig verdeeld over 2019 en 2020. Maar dat kan enkel als de voor dit jaar structurele verbetering met 0,25 procent van het bruto binnenlands product (bbp) wordt weerhouden, waarschuwt de Hoge Raad.

België moet tegen eind april zijn programma overmaken aan de Europese Commissie.

Begrotingscontrole

Bij het advies werd rekening gehouden met de economische vooruitzichten die het Planbureau midden deze maand formuleerde. Er werd echter nog geen rekening gehouden met de maatregelen van de jongste begrotingscontrole. Daarbij mikt de federale regering op een structureel tekort van 0,68 procent van het bbp in 2018.

Eventuele meevallers langs ontvangsten- of uitgavenzijde moeten integraal worden gebruikt voor een afbouw van de overheidsschuld. Hoge Raad voor de Financiën

Tegen 2020 moet dat structureel tekort weggewerkt zijn, zoals voorzien in het Stabiliteits- en Groeipact. De Hoge Raad voor Financiën - die nog uitgaat van een tekort van 0,75 procent - beveelt in een eerste traject aan om volgend jaar het structurele tekort terug te brengen met 0,6 procentpunt van het bbp en in 2020 nog eens met 0,15 procentpunt.

Alternatief

In een alternatief scenario zou de overheid de inspanningen evenredig kunnen verdelen over 2019 en 2020: dus elk jaar een verbetering van 0,38 procentpunt van het bbp. Maar dat kan volgens de Hoge Raad enkel indien de inspanningen dit jaar slagen, anders moeten die integraal in 2019 worden meegenomen.

De Hoge Raad vraagt dat eventuele meevallers langs ontvangsten- of uitgavenzijde integraal moeten worden gebruikt voor een afbouw van de overheidsschuld. In de vooruitzichten van de Hoge Raad zakt die schuld pas in 2021 onder de 100 procent van het bbp. Dit jaar jaar zou de overheidsschuld uitkomen op 101,7 pct van het bbp.