Hoge energiefactuur verdwijnt niet met cheque

Nu de energieprijzen fors stijgen, vallen politici over elkaar heen met voorstellen om de energiefactuur te verlagen. Eerder dan aan steekvlammaatregelen is er echter nood aan een doordachte hervorming van het energiebeleid.

Het politieke debat over de snel oplopende energiefactuur had de afgelopen week wat weg van een tapijtenmarkt. De ene politicus biedt een energiecheque van 100 euro, de andere pleit voor een btw-verlaging, nog een andere wil dat meer mensen langer het lagere sociale tarief blijven betalen en weer een andere pleit voor een cliquetsysteem waarbij stijgende prijzen gedeeltelijk worden geneutraliseerd door lagere energieheffingen.

De voorstellen financieren zichzelf, luidt de redenering. Doordat de prijzen stijgen, nemen ook de btw-inkomsten van de overheid toe, waardoor geld vrijkomt om de opgelaten ballonnetjes te betalen. Het is het betere reken-je-rijkwerk, want er zijn aanwijzingen dat de stijgende energieprijzen de overheid op termijn meer kosten dan opleveren. In het kader van het federale begrotingsoverleg, dat premier Alexander De Croo (Open VLD) komend weekend hoopt af te ronden, rekenen experts de voorstellen door.

De essentie De politiek wil na de opstoot van de gas- en elektriciteitsprijzen ingrijpen op de factuur.

Nog belangrijker dan het budgettaire vraagstuk is de discussie over het nut van die ballonnetjes. 'In Europa hebben we ervoor gekozen de energiemarkt vrij te maken, omdat we ervan uitgaan dat een ruimer aanbod tot lagere prijzen leidt. Dat de prijzen stijgen of dalen en dat ze af en toe pieken, is op zich niks bijzonders', zegt milieu-econoom Johan Albrecht, verbonden aan de UGent en de denktank Itinera.

Recordniveau

Door het herstel na de covidcrisis is de vraag naar zowel gas als elektriciteit toegenomen. De vrees leeft dat de Europese gasvoorraden ontoereikend zijn om de winter door te komen en om geopolitieke redenen heeft Rusland de gaskraan wat dichtgedraaid. Zowel de gas- als de elektriciteitsprijs staat daardoor op een recordniveau. 'Dat de prijzen stijgen en pieken, moet je in een vrije markt aanvaarden', vindt Albrecht.

Al is er een grote maar: de elektriciteitsfactuur is een verkapte belastingbrief geworden. Via hun rekening betalen gezinnen en bedrijven mee voor investeringen in het elektriciteitsnet, vergroening en een sociaal energiebeleid. Onze elektriciteitsprijs is daardoor een van de hoogste van Europa. Onze gasprijs leunt dan weer aan bij het gemiddelde. 'Of het nu gaat over transport, de industrie of warmtepompen, we willen de elektrificatie net in de hand werken. Dan is het niet logisch dat elektriciteit zo duur is', zegt Albrecht.

Gerichte maatregelen

Een energiecheque of een lagere btw lossen volgens hem het probleem niet op. 'Dat zijn maatregelen die tegemoetkomen aan de - hopelijk tijdelijke - prijsopstoot. Maar ze kosten veel geld, terwijl ze niet efficiënt zijn. Want iedereen geniet hetzelfde voordeel, terwijl vooral de armere gezinnen kampen met de hogere energiefactuur. Hen kun je beter helpen met gerichte sociale maatregelen, die minder geld kosten.'

Je kan een deel van de kosten die nu in de elektriciteitsfactuur zitten doorschuiven naar de gasrekening. Johan Albrecht Milieu-econoom UGent en Itinera

Met de verlenging van het uitgebreide sociaal tarief voor energieprijzen ligt zo'n voorstel op tafel. Om de lagere inkomens door de coronacrisis te helpen werd het bestaande verlaagde energietarief uitgebreid van een half tot een miljoen gezinnen. Al zeker de groenen, de socialisten en CD&V willen die maatregel tijdelijk verlengen, al is er wel de kritiek dat je met een miljoen gezinnen nog moeilijk van een gerichte sociale maatregel kan spreken.

Accijns

Los van de huidige prijsopstoot komt het erop aan met een doordachte hervorming elektriciteit goedkoper te maken tegenover fossiele brandstoffen, zodat consumenten hun gedrag aanpassen. 'Je kan een deel van de kosten die nu in de elektriciteitsfactuur zitten doorschuiven naar de gasrekening', zegt Albrecht. 'Een alternatief is een deel te financieren uit de algemene begroting.'

Duurder gas is politiek momenteel moeilijk verkoopbaar, een variant van dat laatste is dat wel. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) en zijn collega van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) willen de federale heffing voor offshorewindmolens omzetten in een accijns, die gemakkelijk verhoogd of verlaagd kan worden. Met zo'n accijns kan een cliquetsysteem worden ingevoerd, waarbij het tarief daalt als de elektriciteitsprijs stijgt en omgekeerd.

Vanuit de bedrijfswereld is er druk om een gelijkaardig mechanisme - een energienorm - in te voeren voor ondernemingen. Als de energieprijs voor bedrijven sneller stijgt dan in de buurlanden, zouden de energiebelastingen moeten dalen om onze concurrentiekracht te beschermen.