‘Hoge transfersommen werken constructies à la Veljkovic in de hand’

Oud-makelaar en spijtoptant Dejan Veljkovic schetst met een reeks getuigenissen over zwartgeldconstructies en witwascircuits een vernietigend beeld van ons voetbal. 'Bestuurders komen in posities terecht waarin ze over gigantische bedragen moeten beslissen, wat ze vatbaar maakt voor fraude', zegt sporteconoom Thomas Peeters.

In het VRT-onderzoeksprogramma 'Pano' getuigde de oud-voetbalmakelaar Dejan Veljkovic dinsdag over zijn aandeel in Operatie Zero. In dat grootschalige onderzoek naar fraude in het Belgisch voetbal - dat uitbrak in het najaar van 2018 - treedt de Serviër op als spijtoptant. In ruil voor strafvermindering sloot hij een deal met het parket, dat inzage kreeg in zijn zwarte boekhouding.

Tal van Belgische clubbestuurders en trainers zouden volgens de Serviër via verdoken voorschotten op contracten en commissies op transfers grof geld verdiend hebben. Onder meer Herman Van Holsbeeck, Olivier Renard, Peter Maes, Ivan Leko en Georges Leekens worden genoemd. Met 'broodzakken vol zwart geld', peperdure horloges en exclusieve kledij als geschenken zouden ze hun graantje meegepikt hebben.

Zowat alle topclubs - tot zelfs de Belgische voetbalbond - waren volgens Veljkovic op een of andere manier verstrengeld met zijn omvangrijke netwerk. Voor de aan- en verkoop van spelers en trainers of de uitbetaling van hun lonen zouden ze constructies opgezet hebben via Veljkovic' fictieve bedrijven in Cyprus en Montenegro. Daarnaast zou hij contacten onderhouden hebben met de topscheidsrechters Bart Vertenten en Sebastien Delferière.

Walter Van Steenbrugge, de advocaat van Ivan Leko, greep de 'Pano'-uitzending al aan om Veljkovic 'een leugenaar' te noemen en kondigde een ingebrekestelling aan. Ook andere betrokkenen die de Serviër aan de galg praat, ontkennen de beschuldigingen in alle toonaarden. Een strafproces in Operatie Zero is nog niet voor meteen. Het parket moet zijn eindvordering nog overmaken aan de raadkamer, waarna bepaald wordt wie voor de correctionele rechtbank verschijnt.

De toenemende instroom van private equity in ons voetbal - bij onder meer Club Brugge, KV Oostende en Waasland-Beveren - zou volgens insiders de hygiëne van de sport ten goede komen.

Achter Veljkovic' ontboezemingen gaat in ieder geval het vermoeden schuil van een voetbalcultuur waarin witwaspraktijken en frauduleuze geldcircuits gretig ingang vonden. 'Dat is deels inherent aan het transfersysteem, dat het voetbal fraudegevoelig maakt', zegt sporteconoom Thomas Peeters (Erasmus Universiteit Rotterdam).

'Een club biedt een speler een tijdelijk contract aan, met daarin de mogelijkheid voor andere clubs om dat contract tegen vaak astronomische bedragen af te kopen', zegt Peeters. 'Dat is vrij uitzonderlijk in de normale arbeidsmarkt. Het maakt dat individuele bestuurders en makelaars in posities terechtkomen waarin ze over gigantische bedragen moeten beslissen, wat ze vatbaar maakt voor fraude.'

Peeters benadrukt wel dat niet alles aan het transfersysteem slecht is. 'Voor clubs is het ook een reden om te investeren in hun jeugdopleiding. De verkoop van getalenteerde jeugdproducten kan een belangrijke inkomstenstroom zijn.'

Clearinghouse

De Pro League, de koepel boven de profclubs, oppert dat antiwitwasregels voor voetbalclubs en een clearinghouse dat de geldstromen van transfers controleert de sport zuiverder maken. 'Een clearinghouse kan helpen, maar niets belet clubs om buiten dat clearinghouse om illegale deals te sluiten', zegt Peeters. In het wereldje wordt het clearinghouse bovendien nog als te afhankelijk van de voetbalbond beschouwd.

Dat het voetbal sinds kort onder de strenge antiwitwaswet valt, die ook op de financiële, de vastgoed- en de diamantsector van toepassing is, is volgens Peeters wel een goeie zaak. 'Het kan zwartgeldconstructies tegengaan. In het vastgoed werd vaak met cash voorschotten gewerkt. Die praktijk is dankzij de wet minder gangbaar geworden.'

De toenemende instroom van private equity in ons voetbal - bij onder meer Club Brugge, KV Oostende en Waasland-Beveren - zou volgens insiders de hygiëne van de sport eveneens ten goede komen. De redenering is dat private investeerders strenger zijn op het naleven van de boekhoudkundige regels, omdat frauduleuze praktijken kunnen afstralen op hun andere business.