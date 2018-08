Hogere boetes doen bedrijven sneller belastingen betalen

Omdat hen hogere boetes boven het hoofd hangen, betalen bedrijven en zelfstandigen hun belastingen in groten getale op voorhand.

Financiën kreeg in de eerste twee kwartalen van dit jaar 2,5 miljard euro of 38,5 procent meer voorafbetalingen binnen dan in dezelfde periode vorig jaar.

Tot en met 10 juli (de tweede vervaldag van voorafbetalingen) ontving Financiën al ruim 9 miljard euro voorafbetalingen, terwijl dat vorig jaar 6,5 miljard euro was. Het betekent niet dat bedrijven dit jaar meer winst verwachten. De stijging van het bedrag heeft alles te maken met de vrees van veel ondernemers dat ze dit jaar hogere boetes moeten betalen als ze hun belastingen niet vooraf betalen.

De regering-Michel besliste vorig jaar in het Zomerakkoord de boete te verdriedubbelen voor bedrijven en zelfstandigen die geen voorafbetalingen doen voor hun belastingen. In 2016 bedroeg de boete 1,125 procent, vorig jaar werd ze verdubbeld naar 2,25 procent, nu bedraagt ze 6,75 procent. Een bedrijf dat 100.000 euro belastingen moet betalen en geen voorafbetalingen doet, moet dus 6.750 euro meer belastingen betalen.

De beslissing om de boetes te verhogen voor wie niet vooraf betaalt, is een compensatie voor de lagere vennootschapsbelasting. Het idee is dat bedrijven met de verlaging van het belastingtarief van 33,99 naar 25 procent al een cadeau krijgen.

Politieke keuze

Maar het is ook een politieke keuze. In het verleden kreeg minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) geregeld kritiek dat de belastinginkomsten veel minder snel binnenkwamen dan verwacht. Met de verhoogde boetes voor niet-voorafbetalers heeft Van Overtveldt daar geen last meer van. De belastinginkomsten stijgen sterker dan verwacht.

Dat heeft een positieve impact op de begroting. Dankzij de miljarden euro’s extra voorafbetalingen vermindert het begrotingstekort dit jaar. Maar dat is slechts een tijdelijk fenomeen. Hoe meer bedrijven nu betalen, hoe minder de fiscus bij de belastingafrekening krijgt. Volgend jaar zal de fiscus een pak minder inkomsten ontvangen van vennootschappen, met alle gevolgen vandien voor de begroting.