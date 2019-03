'Honderd Syriërs met Kucam-visum voor België verdwenen'

Van 107 Syriërs die via de N-VA'er Melikan Kucam inreisdocumenten voor België kregen, is niet geweten waar ze zijn.

Dat blijkt uit een onderzoek dat minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) bestelde bij haar administratie. Ze presenteert de resultaten ervan op een hoorzitting in het parlement.

De Block bestelde het onderzoek in de nasleep van de affaire-Kucam. Het Mechelse raadslid zit in de cel op verdenking van gesjoemel met humanitaire visa, reisdocumenten om mensen op een legale manier naar België te vliegen. Hij troggelde christelijke Syriërs tot 10.000 euro en meer af in ruil voor humanitaire visa, reispapieren om legaal naar België te komen. Die regelde Kucam via zijn contacten op het kabinet van toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

1.502 Syriërs

Onder Francken kwamen in totaal 1.502 Syriërs, vooral christenen, via tussenpersonen naar België met een humanitair visum. Het kabinet leverde 326 visa af voor mensen op de lijsten die door Kucam aan het kabinet zijn doorgegeven, staat in het rapport van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), die verblijf in ons land regelt en controleert. Opvallend is dat 78 van die 326 mensen hun visum nooit kwamen ophalen op de ambassade in Beiroet.

Van 107 mensen die wel een visum voor België kregen, is niet geweten of ze wel naar België zijn gekomen. Er stapten maar 140 in de asielprocedure, zoals het hoort. Aan de afgifte van een humanitair visum is een verblijfsvergunning van één jaar gekoppeld, maar de immigranten moeten wel een aanvraag doen om officieel erkend te worden als vluchteling.

De vreemdelingendienst vergelijkt de groep-Kucam met de mensen die via andere tussenpersonen een visum kregen. 'Die mensen namen hun visum wel in grote meerderheid op en kregen de vluchtelingenstatus na hun aankomst in België.'

Voorbehoud

De Block maakt wel voorbehoud bij het rapport. Het valt onmogelijk te zeggen of de cijfers 100 procent kloppen. 'De lijsten waren vaak onduidelijk of bevatten verkeerde of onduidelijke informatie. Zeker voor de jaren 2017 en 2018 was de info vaak onvolledig.' Volgens De Block was voor één op de drie dossiers de nationaliteit niet bekend wanneer het kabinet de instructie gaf om een visum te geven. 'Het was een bijzonder slordig, weinig transparant systeem. Het verliep chaotisch en ongestructureerd.'

De Block is vernietigend voor de methode-Francken. 'Tussenpersonen die lijsten mogen afgeven op het kabinet zonder dat een voorafgaandelijk onderzoek gebeurt door de diensten, dat is vragen om problemen. Als je dan weet dat zo’n visum in bepaalde landen meer waard is dan de Lotto winnen, is dat systeem volgens mij ook gedoemd om tot problemen te leiden.’