Honderden plaatsen voor asielzoekers gezocht in explosief klimaat

De aangestoken brand in een toekomstig opvangcentrum voor 140 asielzoekers in het Limburgse Bilzen zindert na. Het gerecht onderzoekt niet alleen de brandstichting maar ook de racistische haatpraat over de brand op sociale media. Daarbij krijgen de daders steun, met als rode draad dat de brand is ‘wat je krijgt als je niet luistert naar de mensen door de poorten wagenwijd te blijven openzetten’.

De discussie is losgebarsten of de brandstichting een gevolg is van het opgeklopte politieke klimaat rond migratie en identiteit. Vanuit linkse hoek wordt met de vinger gewezen naar rechts en vooral het Vlaams Belang. Dat voerde lokaal campagne tegen de komst van het asielcentrum.

De nieuwe Vlaamse minister van Inburgering en Integratie Bart Somers (Open VLD) gaat vandaag op bezoek in Bilzen. Hij kwam gisteren in de studio van ‘Terzake’ met een serieus statement over de brandstichting. ‘Geweld gebruiken om je eigen mening op te dringen is politieke terreur. Het is totaal onaanvaardbaar. Wat is de volgende stap? Gaan we ook brand stichten in asielcentra waarin mensen zitten?’