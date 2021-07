Hongerstaking laat regering-De Croo daveren

Met de aanstelling van commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen Dirk Van den Bulck als gezant hoopt de regering-De Croo op een doorbraak in het netelige dossier van de hongerstaking. Het aanbod ligt op tafel om de mensen zonder verblijfspapieren om medische redenen tijdelijk te regulariseren.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) maakte maandag duidelijk dat het niet het moment is om van de hongerstaking een politiek probleem te maken. 'Op een moment dat we 31 mensen verloren zijn door een natuurramp en duizenden mensen geen dak meer boven hun hoofd hebben, hebben we geen nood aan een politieke crisis. We moeten problemen oplossen, en er geen creëren. Ik hoop dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt en zijn gezond verstand gebruikt', zei de premier.

De PS en Ecolo dreigden maandag met het ontslag van hun ministers uit de regering-De Croo als een hongerstaker - die actie houden ze om geldige verblijfspapieren voor ons land te krijgen - overlijdt. Groen-voorzitter Meyrem Almaci verduidelijkte dat Groen daarbij niet was betrokken. De actie van de PS en Ecolo deed de Vivaldi-coalitie op haar grondvesten daveren, want het leek neer te komen op chantage in de regering-De Croo.

De PS en Ecolo riepen de premier op het dossier uit handen te nemen van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). Die kreeg het verwijt geen werk te maken van oplossingen, terwijl meer dan 400 mensen zonder papieren sinds 23 mei in hongerstaking zijn voor een collectieve regularisatie. Sinds vrijdag weigeren enkelen onder hen ook te drinken.

'Het klopt niet dat de regering inactief is geweest, zoals sommigen beweren', gaf de premier de PS en de groenen lik op stuk. 'Er is een neutrale zone geïnstalleerd, waar mensen info kunnen krijgen. Er zijn gesprekken geweest tussen staatssecretaris Mahdi en de woordvoerders van de hongerstakers en het middenveld. Het Rode Kruis en de baas van de Dienst Vreemdelingenzaken zijn ter plaatse geweest. En er is met Dirk Van den Bulck een speciale gezant aangesteld.' Daarmee lijkt een regeringscrisis even afgewend.

Regeringscrisis

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert had zijn coalitiepartners maandag in het Radio 1-programma 'De ochtend' gewaarschuwd geen regeringscrisis uit te lokken over de kwestie. Lachaert vond het 'ongezien' dat zijn collega's van de PS en Ecolo via sociale media premier De Croo de opdracht gaven het dossier uit handen te nemen van Mahdi. Wegens de coronacrisis en de watersnood van vorige week zou het 'onverantwoord zijn een regeringscrisis uit te lokken over iets wat vorig jaar is afgesproken', zei Lachaert.

Met het dreigement om uit de regering te stappen maakten de PS en de groenen het moeilijker voor de regering om een oplossing te vinden, terwijl er hoopgevende signalen waren. Enkele hongerstakers waren bereid zich te laten opnemen in een ziekenhuis, nadat een medische interventie in het weekend op een muur van verzet was gebotst, vernam De Tijd in regeringskringen.

Medische regularisaties

Met de aanstelling van Dirk Van den Bulck hoopt de regering-De Croo het vertrouwen van de hongerstakers te winnen. De bedoeling is dat hij de hongerstakers ertoe beweegt zich aan te melden in de neutrale zone, die door Mahdi is gecreëerd. Daar kan individueel worden nagegaan wat de kansen op een regularisatie zijn.

Ook wordt aangeboden naar individuele en tijdelijke regularisaties te gaan om medische redenen, blijkt uit een persbericht van Mahdi. 'Zoals de staatssecretaris meermaals heeft toegelicht, wordt een aanvraag tot regularisatie op humanitaire gronden individueel beoordeeld en niet collectief. Mensen die ernstig ziek zijn, hebben een dringend medische behandeling nodig. Ze kunnen daarnaast een beroep doen op de verblijfsprocedures voor mensen die ernstig ziek zijn en een aanvraag indienen', luidt het.

CD&V-voorzitter Joachim Coens liet verstaan dat alles in het werk moet worden gesteld om de hongerstaking te stoppen. Volgens Coens moet wie in levensgevaar is in het ziekenhuis worden opgenomen. Over zulke gedwongen opnames zijn in de regering echter geen afspraken gemaakt, al staat ook Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert achter bijkomende stappen om de hongerstaking te stoppen.

Michel Genet, de directeur van de ngo Dokters van de Wereld, is Van den Bulck maandag langs geweest voor een eerste bemiddeling met een groep hongerstakers. 'Het werd een mislukking. De mensen zijn enorm teleurgesteld en hebben er geen enkel vertrouwen in dat het goed komt.' Michel Genet Directeur ngo Dokters van de Wereld

Met de aanstelling van bemiddelaar Van den Bulck, die met medische teams ter plaatse zal gaan, wordt gehoopt op een doorbraak. 'Hopelijk mag hij binnen', merkt een partijvoorzitter op. Volgens Michel Genet, de directeur van de ngo Dokters van de Wereld, is Van den Bulck maandag langs geweest voor een eerste bemiddeling met een groep hongerstakers. 'Het werd een mislukking. De mensen zijn enorm teleurgesteld en hebben er geen enkel vertrouwen in dat het goed komt.'