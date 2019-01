‘Hoofd- en halskanker enkel in expertencentra'

Experts pleiten ervoor hoofd- en halskanker net zoals pancreas- en slokdarmkanker enkel te laten behandelen door gespecialiseerde centra. Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) steunt de oproep.

Bijna 3.000 mensen krijgen jaarlijks te horen dat ze een hoofd- of halskanker hebben. Het gaat om tumoren in de mond, de neus of het strottenhoofd, die het meest voorkomen bij mannen boven 60 jaar. De kanker komt in ons land iets vaker voor dan elders in Europa en de overlevingskans ligt ook iets lager. 46 procent van de patiënten is vijf jaar na de diagnose nog in leven, terwijl dat in de rijkere Europese landen gemiddeld iets meer dan 48 procent is.

Zowat alle ziekenhuizen kunnen vandaag hoofd- en halskankers behandelen. De helft van de behandelende ziekenhuizen ziet evenwel maximaal vier patiënten per jaar. Uit een studie van het federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), dat de overheid adviseert over de zorg, blijkt dat dat geen goede aanpak is.

In ziekenhuizen die minstens 20 patiënten per jaar behandelen, ligt de overlevingskans hoger. Dat is zowel het geval kort na de ingreep als op de langere termijn. Na vijf jaar is de helft van de patiënten die in zo’n ervaren ziekenhuis werd behandeld nog in leven. In ziekenhuizen met minder dan 20 patiënten is dat slechts 46 procent.

Ziekenhuizen samenvoegen

Het Kenniscentrum pleit er daarom voor de behandeling van hoofd- en halskanker enkel nog toe te laten in gespecialiseerde ziekenhuizen, zoals dat eerder al voor pancreas- en slokdarmkanker is beslist. Vanaf 1 juli mogen ziekenhuizen die twee types van kanker nog enkel behandelen als ze minstens aan 20 ingrepen per jaar komen. Ziekenhuizen die dat niet halen, kunnen hun diensten wel samenvoegen als ze zo aan het quotum komen.

Voor hoofd- en halskanker stelt het Kenniscentrum dezelfde aanpak voor. ‘We bevelen aan de zorg te centraliseren in referentiecentra, met een multidisciplinair team van specialisten met een bijzondere expertise in hoofd- en halskanker, dat jaarlijks meer dan 20 patiënten behandelt’, staat in het rapport. Zulke gespecialiseerde ziekenhuizen kunnen niet alleen betere zorg leveren omdat de behandelde specialist ervarener is, maar ook omdat het omringende team meer expertise heeft.

maggie de block minister van sociale zaken

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) ondersteunt die conclusie. ‘Vandaag worden er nog te veel complexe ingrepen ingevoerd in ziekenhuizen die over onvoldoende expertise beschikken en dat is nadelig voor de patiënt’, zegt ze. ‘Daarom heb ik bij de hervorming van het ziekenhuislandschap een speerpunt gemaakt van de concentratie van complexe zorg.’