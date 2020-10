Hoog percentage positieve tests wijst op intense circulatie virus...

De testresultaten wijzen er volgens anticoronatsaar Steven Van Gucht op dat het coronavirus intens in omloop blijft in ons land.

Een belangrijke parameter om de coronapandemie te monitoren, licht op. Het percentage tests dat positief uitvalt, is voor het hele land gestegen tot boven 5 procent. In Brussel is het dubbel zoveel.

De hoofdstad is - na Antwerpen in de zomer - al een tijdje de corona-hotspot van ons land. De voorbije zeven dagen waren er 351 nieuwe gevallen, gevolgd door Antwerpen met 272.

De belangrijke virusdetector is de positiviteitsratio. Dat is het percentage positieve tests tegenover het totale aantal tests. Sinds deze week geeft het kenniscentrum Sciensano inzage in de cijfers. Die zijn ook opgesplitst per provincie.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijkt met 10,4 procent de hoogste positiviteitsratio te hebben. Dat is dubbel zoveel als de gemiddelde positiviteitsratio van 5,3 procent voor België. Testen is naast contactopsporing onontbeerlijk om een beeld te krijgen van de pandemie .

Algemene stijging

'Stijgende positiviteitsratio's zijn altijd een alarmsignaal, met die nuance dat de cijfers kunnen schommelen omdat er wijzigingen zijn gebeurd in de teststrategie', zegt Brecht Devleesschauwer, de chef data van Sciensano. 'Het betekent dat specifieke groepen wel of net niet meer prioritair getest worden. Het kan er ook op wijzen dat het virus meer circuleert of dat onvoldoende getest wordt en dus veel coronagevallen onontdekt blijven. Maar het is niet altijd zo eenduidig.'

'Het hangt af van veel factoren die tegelijk kunnen evolueren: de transmissie van het virus, de teststrategie en -capaciteit, en wie precies positief test - terugkerende reizigers, mensen die thuis zijn besmet geraakt of mensen met een hoog risico op besmetting. We bekijken altijd verschillende indicatoren samen en trekken nooit conclusies op basis van één cijfer', zegt Devleesschauwer

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) hanteert een drempel van 5 procent om aan te geven of de epidemie onder controle is. Gaat de positiviteitsratio daarboven, wil dat zeggen dat strengere maatregelen nodig zijn. Vlaams-Brabant, Luxemburg, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg zitten nog onder die grens, maar het percentage stijgt overal. 'De positiviteitsratio wijst erop dat het virus intens in omloop is op ons grondgebied', zegt viroloog Steven Van Gucht.

Plateau

De pandemie lijkt een plateaufase te bereiken. Het betekent dat de groei - er is zeker geen sprake van een daling - van het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen afvlakt. Een typisch kenmerk van Covid-19 is dat het in vrije omloop exponentieel groeit. Bij zo’n toename gaat de stijging niet in een constant tempo maar almaar sneller.

Dat we op een plateau zitten, staat in contract met het aantal positieve gevallen op maandag 28 september. Vooral over het recordaantal van 2.548 positieve gevallen op één dag was nogal wat te doen. Maar daar hoort nuance bij, omdat er in de twee weekenddagen ervoor 912 en 538 positieve gevallen waren. In die 2.500 gevallen zitten dus ook cijfers van de labo's van de dagen ervoor.

70+'ers

Het stijgende aantal besmettingen in de voorbije weken leidt intussen tot een stijgend aantal ziekenhuisopnames (gemiddeld 69 per dag) en doden (gemiddeld zeven per dag). Maar ook de groei in ziekenhuisopnames topt wat af. De hoop is dat binnenkort de sterfgevallen volgen. Er liggen 773 mensen in het ziekenhuis en 156 op intensieve zorgen. Dat getal blijft vrij laag in vergelijking met het voorjaar, omdat de omloopsnelheid vertraagt door de maatregelen. Het stijgende aantal besmettingen bij 70+'ers, al lijkt de rek er wat uit. Ook het aantal besmettingen in rusthuizen neemt toe, vooral in Brussel en Wallonië.