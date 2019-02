Hoogste aantal asielzoekers sinds crisis in 2015

In januari hebben in ons land 2.765 mensen een verzoek ingediend om erkend te worden als vluchteling.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Vluchtelingencommissariaat (CGVS), dat oordeelt of mensen recht hebben op vluchtelingenstatus.

De asiel-influx vorige maand betekent een forse stijging tegenover het maandelijkse gemiddelde van de voorbije jaren. Het was al van januari 2016 geleden, toen 2.842 mensen asiel aanvroegen, dat er op één maand tijd nog zoveel verzoeken tot internationale binnenliepen bij de Vreemdelingendienst. Dat is de administratie die verblijf in ons land regelt en controleert.

Het hoge cijfer in januari 2016 viel te verklaren door de naweeën van de grote asielcrisis in 2015. Toen zorgde een exodus uit het door burgeroorlog geplaagde Syrië vanaf de zomermaanden voor een piek tot boven 6.000 asielaanvragen per maand. Vanaf 2016 viel het aantal asielzoekers terug tot het gebruikelijke gemiddelde van 1.500 à 1.800 per maand.

Asielplafond

Het aantal asielaanvragen in januari is meer dan een verdubbeling tegenover december 2018 (1.253). Daar hoort wel een kanttekening bij. Dat cijfer - lager dan het gemiddelde per maand van de voorbije jaren en het laagste voor een decembermaand sinds 2008- is mee een gevolg van het 'asielplafond' dat toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie (N-VA) in november invoerde. Omdat het aantal asielaanvragen vanaf juni begon te stijgen - tot 2.750 in oktober - besloot Francken dat zich nog maximum 50 à 60 mensen per dag mochten inschrijven bij het asielloket van de vreemdelingendienst.

Bij het vertrek van Francken door de val van de regering over het VN-migratiepact besliste zijn opvolgster Maggie De Block (Open VLD) dat quotum meteen weer af te schaffen. Francken was door vluchtelingen-NGO's en de oppositie zwaar aangevallen over de quota, die ertoe leidden dat mensen de nacht op straat moesten doorbrengen omdat ze niet toegelaten waren tot het asielloket.

Enkel wie officieel geregistreerd staat als asielzoekers, krijgt bed, bad en brood in een federaal opvangcentrum. De Block wilder er mee in de verf zetten dat zij 'de menselijkheid zou terugbrengen op een departement dat door Francken mismeesterd was en in chaos achtergelaten.' De Block besefte ook dat het asielplafond de juridische toets niet zou doorstaan, wat intussen ook bevestigd is door een uitspraak van de Raad van State. Die verwees het quotum-Francken naar de prullenmand.

Palestijnen

Nog opvallend is dat in januari de piek in asielaanvragen door Palestijnen zich doorzet. Afgelopen maand ging het om 426 Palestijnen, die de Syriërs zijn voorbij gestoken als nationaliteit met de meeste asielaanvragen. In heel 2018 ging het om bijna 2.500 Palestijnse asielaanvragen. De Block kondigt aan dat er maatregelen komen tegen het gestegen aantal Palestijnse asielaanvragen. Volgens De Block is België begonnen met ontradingscampagnes op Facebook, die intussen 195.000 zouden bekeken zijn door de doelgroep.

België is begonnen met een ontradingscampagne op Facebook voor Palestijnen in de Emiraten en Saudi-Arabië, die intussen 195.000 bekeken is door de doelgroep. Maggie De Block Minister van Asiel en Migratie

De advertenties waren gericht op de Palestijnen in de Emiraten en Saudi-Arabië. De vreemdelingendienst meldde al dat de asielzoekers allerminst allemaal Palestijnen uit de Gazastrook zijn. De smokkelroute loopt vanuit Egypte en Turkije naar Zuid-Amerikaanse landen, waar Palestijnen visumvrij naartoe kunnen vliegen, om vandaaruit door te reizen naar Madrid en vervolgens Brussel. De Palestijnse influx zou ingegeven zijn door nationaliseringscampagnes in de Golfstaten, die buitenlandse arbeidskrachten het land buiten zetten. De Palestijnen zien een terugkeer naar hun thuisregio niet zitten, waardoor ze ervoor kiezen naar België te verkassen. Brussel is populair door de mogelijkheid tot snelle gezinshereniging, de tot voor kort soepele opstelling tegenover asielaanvragen uit Palestina en de grote Arabisch sprekende gemeenschap.

De ontradingscampagnes bestonden al onder Francken. Maar tot grote woede van zowel Francken als N-VA-voorzitter Bart De Wever zijn ze meteen na de val van de regering offline gehaald. Maar onder De Block zijn ze nu dus terug. Eerder besloot het Vluchtelingencommissariaat al Palestijnen uit Gaza niet langer zo goed als automatisch vluchtelingenstatus te geven.

De Block wilde ook bekijken of de vluchtelingenstatus van Palestijnen ook weer kan ingetrokken worden. Dat wordt wellicht een moeilijke kwestie, gezien Israël niet meteen geneigd zal zijn de Palestijnen terug te willen nemen. De Block broedt ook nog een ruimer actieplan die ze de regering gaat voorleggen.

Achterstand

De stijging in asielaanvragen is slecht nieuws voor de Vreemdelingendienst DVZ. Door de voorbije zomer- en herfstpiek kampt de DVZ al met oplopende achterstand in behandeling van dossiers. Asielzoekers moeten intussen tot drie maand wachten voor een eerste intake gesprek. Een snelle afhandeling van dossiers is een prioriteit van het asiel- en migratiebeleid, dat mikt op zo kort mogelijke procedures.

Die moeten ervoor zorgen dat echte vluchtelingen bescherming krijgen en afgewezen asielzoekers snel terugkeren naar hun land van oorsprong. Lange behandelingstermijnen leiden tot situaties zoals die van een Armeens gezin met kinderen, waar de voorbije weken veel rond te doen en na jaren verblijf ons land wordt uitgezet. Bij het vluchtelingencommissariaat is de werklast wel onder controle, met 1.500 dossiers achterstand.

De asielcijfers zijn voor Theo Francken het sein om zijn opvolgster opnieuw te matrakkeren. 'België zit in een unieke asielcrisis in Europa'. Hij verwijt De Block de asielpoorten open te zetten, ook door nieuwe opvangcentra te openen die de begroting zullen doen ontsporen. Net gisteren maakte Nederland bekend dat het aantal asielaanvragen sinds 2015 elk jaar gestaag blijft dalen, tot ruim 30.000 in 2018.

België zit in een unieke asielcrisis in Europa. Theo Francken Ex-staatssecretaris van Asiel en Migratie

In ons land is het aantal aanvragen vorig jaar opnieuw gestegen tegenover 2017. Vanuit de vreemdelingendienst klonk eerder al de boodschap dat tussen Europese landen een race to the bottom is om zo onaantrekkelijk mogelijk te zijn voor asielzoekers, onder meer door het mes te zetten in hun sociale rechten. België doet dat niet. De beschermingsgraad van vluchtelingen - het aandeel asielzoekers dat erkend wordt als vluchtelingen - ligt in ons land iets onder de helft.